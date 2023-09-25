【小一自行】家長報喇沙到場交表為探訪母校　稱入學靠彩數信心不大

▲ 傳統名校喇沙小學於今早9時開始收表。（曾耀輝攝）

2023年9月入學的小一自行分配學位階段今日（25日）起接受紙本申請，傳統名校喇沙小學於今早9時開始收表，現場出現約10名家長提早到場排隊，而排頭位家長8點到達校門外。有家長認為遞交紙本申請較保險；亦有家長為學校舊生，希望到場交表一探母校裝修後的樣子。

排頭位家長林先生8點到達喇沙小學門外，他認為學校校風良好，並表示會於交表後上班。而排前列位置的高先生為喇沙小學舊生，特地請假到場交表，他認為遞交紙本及電子申請一樣，而到場純粹出於感情，希望回來看一看母校裝修後的樣子。他又表示，對入學信心不大，認為就算（父母其中一方）是舊生、手持25分亦未必能成功入讀，形容為「靠彩數」，交表只是想支持母校。

手持10分的家長苑先生8點半到場交表，他認為「始終系統上都係傳統啲、保險啲好啲，易通行系統好多問題出現」。他亦透露選喇沙主要因為家庭信仰，同時上學方便，又提及不少朋友為喇沙舊生，因此認為學校的教育方針不錯，不過對入學並無太大信心。

對於近年全港各校面臨殺校潮，苑先生表示選校時亦會多留意學校教師團隊年紀、招聘問題，形容「入學校實習、上班都會先睇學校背景」，因此認為「傳統學校會較好，有不同formula（方程式）進行教學，較容易吸引新血」。

當問及移民潮下學生人數減少，會否增加入學機會，苑先生則認為「移民與入學為兩回事，始終會有人來香港（升學），填補空位，雖會增加入學機會，但分別不大，競爭依然存在」。他又表示，移民須視乎個人能力，並相信「大部分人目前仍視香港為福地，相比到內地、外國升學，在香港讀書（的學生）無可否認轉數較快」。

家長可於今日至9月29日，向本港任何一間官津小學，遞交小一自行申請表。自行收生階段遞交申請不受校網限制，惟家長只可為每名子女遞交1份經電子平台或以紙本遞交的申請，家長若同時向超過1所官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。

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記者：梁凱婷