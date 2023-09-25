【香港夜繽紛】尖沙咀夜市4粒燒賣$20被指「劏客」　 拆解一粒燒賣營養成份

▲ 尖沙咀夜市4粒燒賣$20被指「劏客」。

近日香港夜經濟成為熱話，而K11 MUSEA與星光大道合作舉辦的尖沙咀文化海濱市集「星光夜市」已於上周五（22日）正式開羅，並將於一連4個周五、六晚上舉行。其中一檔出售燒賣的小食店，因定價20元卻只有4粒，引起大眾熱議，事後小食店也發帖回應事件。

最新影片：

「香料案內所」在「星光夜市」以4粒$20價格出售燒賣，引起各大討論區網民熱議。不少人認為價格高昂，留言稱：「夠膽死話自己大大粒」、「$10 4粒都嫌貴啦」、「隔離檔20蚊6粒芫荽燒賣」、「自由市場，你覺得貴咪唔好買，現場大把人食」、「20蚊4粒，佢賣酒樓啲燒賣？」

網民熱烈討論，也引起「香料案內所」回應事件，並在社交平台上圖文並茂，解釋為何把燒賣定價「廿蚊4粒」。店主先以這個定價在市集已維持了兩年為開場白，並指即使快餐店加價：「我哋嘅價錢都係如一，廿蚊四粒」。

店主又提出另一重點，指燒賣並非是重點，重點是自家製辣油：

我哋係賣辣椒油嘅，燒賣從來只係陪襯。

店主指，廿蚊4粒燒賣，除了可品嘗到比市售燒賣「大粒好X多嘅鮮魚肉燒賣」，更可以品嘗到自家製辣油，「只要你想食想試嘅，都畀你」。而店主亦強調，燒賣價錢平貴，從來都只是主觀感受：

廿蚊四粒燒賣明買明賣，貴與平，從來都係主觀感受。

拆解1粒燒賣營養價值

燒賣是港人熱愛的點心之一，TOPick就曾邀請了尚營坊註冊營養師Zoe Tsui，拆解包裝燒賣的營養價值，尤其是背後可能含有的添加劑，都是少食多滋味。

TOPick曾審視市面上多款燒賣，並整理出以下成份表，拆解其營養價值：

Zoe指出，數字為「1字頭」的添加劑通常為色素，而後面的數字主要用作分辨不同顏色的色素，例如冬菇雞肉燒賣中所用的E164為栀子黄色素、魚肉燒賣中所用的E102為檸檬黄色素等；數字為「3字頭」的添加劑主要是抗氧化劑，用作預防食物被氧化。

而「4字頭」及「5字頭」的添加劑用途較廣泛，當中魚漿所用到的E451i為抗氧化劑、乳化鹽、酸度調節劑及膨脹劑；其中2款燒賣都有加入的E500ii則為酸度調節劑、膨脹劑及抗結劑。

食用過多「E621」有機會變「重口味」

燒賣當中含有的E621添加劑，是加工食物中常見的添加劑，事實上為一種味精，部分人士食用後或會出現過敏反應，導致有頭痛、嘔吐、身體麻痺、冒汗、心跳加速等不良影響，但通常會在幾小時內消褪。

E621亦有機會間接影響食用者口味，進食過多的話會開始變得較「重口味」，因而在吃清淡或新鮮食物時覺得淡而無味，以致在煮食或進食過程中加入更多調味料。若長期食用較多高鹽分調味料，就有機會出現高血壓，甚至增加罹患心血管疾病的機會。

選購較健康燒賣

要選擇較健康的燒賣，註冊營養師潘卓琳（啊家）就分享，市民應先留意脂肪含量，再看鈉含量，因為各種燒賣的脂肪含量差距比較大，而鈉含量反而有一半都是介乎450至600毫克/1000克以內，差異較小。以下是3大建議：

脂肪含量低於10克/每100克的燒賣；

低於600毫克/每100克鈉的燒賣；及

另外亦可留意燒賣的蛋白質含量，選擇較高蛋白質的牌子。

進食份量及建議

要食得比較健康，潘卓琳就建議，每次可進食大概5粒鈉含量低於600毫克/每100克的燒賣，即約攝取500毫克鈉，佔建議上限的四分之一。不過由於燒賣始終是加工食品，基於均衡飲食的原則下，建議一星期進食不多於1到2次。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣