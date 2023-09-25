【慢病共治】醫衛局：慢病共治計劃11月中推出　當局微調篩查及治療資助金額

▲ 醫務衛生局今宣布，「慢性疾病共同治理先導計劃」將於11月中推出。（資料圖片）

醫務衛生局今（25日）宣布，「慢性疾病共同治理先導計劃」將於11月中推出，所有45歲以上的香港居民，如未有已知的人糖尿病或高血壓病歷便合資格參加，可在政府資助下挑選家庭醫生為他們篩查，並按診斷結果由家庭醫生繼續為其診治及跟進。計劃以共付模式運作，政府在篩查階段會提供196元資助，治療階段則每次診症166元，最多資助6次，市民篩查就要自付120元，診症費則要與家庭醫生自行釐定，當局建議為每次150元。

醫衛局指，據衞生署2020-22年度人口健康調查作推算，45歲至84歲的人口當中，約有17%為糖尿病或高血壓隱藏患者，為鼓勵市民及早預防及管理慢性疾病，當局推出「慢病共治計劃」，所有45歲或以上的香港居民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，便符合資格參加，可在私營醫療市場篩查糖尿病和高血壓、獲醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物，接受護士診所和專職醫療服務跟進。

計劃以共付模式運作，政府在篩查階段和治療階段均會提供資助，參加者亦須支付一定的共付額。當局指，18間地區康健中心/站會是市民參加計劃的第一接觸點，市民登記成為地區康健中心/站會員，並同意使用醫健通後，會由地區康健中心/站協助他們配對家庭醫生。家庭醫生為參加者診症後，會安排接受化驗以及解釋診斷結果。在篩查階段，政府會承擔全數化驗費和資助196元診症費，參加者就須支付120元的指定共付額。

經篩查後若參加者被診斷為血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓，會獲政府資助由其選定的家庭醫生長期跟進，前者可享有每年最多4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的共付額由家庭醫生自行釐定，政府建議的診症共付額為每次 150元。而未有糖尿病或高血壓等情況者，則可獲地區康健中心/站協助制定健康管理目標，以及按需要獲安排參加有助改善生活方式的活動等。

醫衛局表示，政府已經擬定「慢病共治計劃」基本藥物名單，獲處方名單藥物的參加者無須支付任何藥費。該名單現時涵蓋40多項基本藥物，包括控制血糖和血壓的藥物，以及治療偶發性疾病的藥物，足夠血糖偏高、糖尿病和高血壓患者一般療程只用，政府會不時審視藥物名單。家庭醫生參加計劃後亦可以優惠價格向指定藥物供應商名單內採購，政府也會向曾處方名單内慢性疾病藥物的家庭醫生發放以每名參加者105 元作計算的季度藥物資助。

另外，若家庭醫生在跟進診症期間認為參加者有臨床需要，可安排他們接受護士診所和專職醫療服務跟進。政府亦會為該些服務提供資助，但參加者也須付指定共付額。家庭醫生同時可安排有臨床需要的參加者接受化驗服務，政府巳經透過招標委聘醫務化驗所提供化驗服務，並會資助多項與糖尿病或高血壓柏關的常用化驗服務。視乎臨床診斷，參加者一般

只需就每組化驗服務， 支付介乎40元至130元的指定共付額。

政府並將在「慢病共治計劃」的專題網站公布篩查及治療的共付額詳情，包括家庭醫生可個別釐定的診症共付額，供參加者在選擇家庭醫生時參考。65 歲或以上人士可以用長者醫療券支付計劃的各項共付額。

政府也已在「慢病共治計劃」下與醫管局制定雙向轉介機制。若家庭醫生評估參加者有臨床需要，如病情控制欠佳或出現併發症，便可安排參加者到醫管局指定的内科專科門診接受屬一次性質的内科專科諮詢，在獲得護理計劃方面的臨床建議後，參加者會繼續由家庭醫生跟進。

政府會為患有糖尿病或高血壓的參加者和其家庭醫生設達標獎勵。參加者的達標獎勵從參加者進人治療階段後的第二年開始計算，如參加者達到健康指標，例如有自我監察健康指數並上傳到醫健通流動應用程式、定時覆診、完成健康教有項目或指定檢查等，他們將會於下一個計劃年度，首次診症時獲扣減最高150元的共付額，即相當於政府建議的診症共付額。

而若家庭醫生跟進的参加者中有70%在控制血糖及血壓方面達標，亦可獲得獎勵。獎勵金額根據達標人數所涉及的政府診症資助額和政府建議的診症共付額，以及實際資助診症次數計算，獎勵相當於綜合各項因素後所得出總額的15%。

醫衛局副秘書長李力綱表示，自8月為正式向家庭醫生發出邀請以來，亦有逾200名醫生登記參與計畫，將繼續大力招募。

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記者：黃小冰