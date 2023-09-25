【青少年犯罪】警打擊青少年罪案拘41人　年齡介乎14至65歲

▲ 警打擊青少年罪案拘41人，年齡介乎14至65歲。（黃傑偉攝）

警方於6月12日至9月21日展開「越河」行動，以情報主導的方式，打擊青少年犯罪活動。行動中，警方共拘捕41人，年齡介乎14至65歲，涉「販運危險藥物」、「刑事毁壞」及「詐騙」等罪。被捕人當中亦包括在背後協助或教唆青少年犯罪的不法分子。

將軍澳警區刑事部督察呂朗澄指，警方留意到區內青少年犯罪情況，包括販毒、刑事毀壞及集體欺凌，由於年青人守法意識薄弱，有見及此警方於今年6月12日至9月21日展開代號「越河」拘捕行動，打擊區內青少年罪案，除執法外警方亦聯同青年協會幫助青少年重回正軌，而背後策劃青少年犯案者亦為打擊目標。

警方經首階段深入調查及分析後，次階段展開拘捕行動，成功拘捕41人，被捕人年齡介乎14至65歲，包括35男6女，當中37名年齡為25歲以下，更有11名年齡介乎14至18歲的在學青少年。

警方表示，留意到年輕人誤以為吸食大麻合法及忽略嚴重性，更有不法分子公然於社交平台售賣大麻，及誤導年青人吸食及販賣。有見及此，警方以情報主導派出探員放蛇偽裝買家，成功於區內以涉嫌販賣危險藥物，拘捕3名25至28歲人士，並在其住所搜獲200克大麻花及毒品包裝工具。警方強調不論吸食及販買大麻均屬違法。

警方亦留意到有青少年為求搵快錢出售自己個人戶口，最終戶口涉及洗黑錢及詐騙用途，更有青少年因戶口涉及其他罪行多次被捕。亦有不法分子於社交平台以搵快錢不需經驗，招攬入世未深青少年干犯刑事毀壞追債案件。

警方於行動中拘捕4名策劃青少年刑事毀壞人士，被捕人以500至1,000元招攬青少年進行刑事毀壞，包括淋紅油，並以1,000至3,000元招攬青少年出售個人戶口作不法用途。警方重申，年輕並非犯罪理由，切勿一時衝動斷送前途。

香港青年協會青年違法防治中心單位主任陳嘉善指，青年協會一直與將軍澳警區聯繫，於2021年起警方轉介近200名青少年包括被捕人及受害人。協會輔導青少年清楚價值觀及守法意識，幫助失去目標青少年，並會留意青少年於家庭中受到挫折，介入家庭以幫助青少年重歸正軌。

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記者：黃傑偉