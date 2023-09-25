【After Class】姚焯菲17歲生日與二百小菲象開P　答謝粉絲生日應援Chantel預告年尾出歌【有片】

▲ 剛剛踏入17歲的姚焯菲（Chantel）與逾200位小菲象一起開生日會。

剛剛踏入17歲的姚焯菲（Chantel）近日秘密返港，與超過200位小菲象一起開生日會，十分熱鬧！

Chantel感謝小菲象為她準備的生日會和生日應援，又預將於12月推出新歌，為大家送上新驚喜。

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Chantel感激小菲象

生日會上，Chantel與小菲象大玩各種遊戲，又即場學跳越南神曲舞蹈。

她被感動至落淚：「我知道這段路，這3年，有些人不喜歡我，有人會站出來幫我說句話，多謝和希望你們會繼續支持我。」

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生日應援賀Chantel

Chantel昨天（24日）接受TVB娛樂新聞台主持「泉叔」王鎮泉訪問，並透露：「昨天回來，很秘密地回來，今天便出席這個活動，我都很開心。今次這個Party聽說有200位小菲象跟我一齊慶祝。」

她感到很窩心，「在那邊（紐西蘭）有時都會很掛住，想回來見他們，並出席一些活動以及推出新歌，很開心今次一回來就可以看見他們。」

小菲象特意準備了很多生日應援為Chantel慶生，「他們除了幫我舉辦生日會外，還製作了很多應援，如燈箱、簽名板，亦知道他們在部分的士，讓香港市民都可以看見這些的士和乘搭，還是免費的，大家可以留意。」

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預告推出新歌

被問到生日願望時，Chantel指：「願望說了出來便不靈，這陣子我最想要的願望就是在（學業）成績上，這是我最近的目標。」

她又預告即將推出一首新歌，「未拍MV，12月會推出。我覺得今次是比較內心一點，會很想靜下來去聽。很靜的時候聽，這首歌是關於成長和成長上的矛盾。」新歌令她很有Feel。

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