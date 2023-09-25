【正向教育】明道小學新推「感講」教育　鼓勵學生打開心窗增師生交流

▲ 學校推出《感講札記》為同學提供機會回顧生活，記錄當中的感受及需要。（學校提供）

港澳信義會明道小學（下稱「明道小學」）是一所基督教學校，以基督教精神提供全人教育，培養學生在德、智、體、群、美、靈性等各方面均衡發展。在課程內外均滲入不同正向教育元素，照顧全體學生的成長需要，讓學生能達至身、心、社、靈健康。

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在過往一年，學校精心為每班同學準備高參與度和高自主性的班風活動，加強老師與學生之間互信及欣賞的態度，以凝聚班中的力量。在「我都做得到」的活動中，同學不但公開展示自己的才能，而且個人自信感也增添不少。



​此外，學校也關注同學的情緒健康，推行「正向行動」，讓學生從小明白正面和負面情緒，培養同學坦誠分享，讓師生彼此認識、互相支持和鼓勵。「正向行動」獲得同學、家長和老師的認同和肯定，由本年度起，學校與慈善機構JUST FEEL感講合作推行「感講夥伴學校計劃」，目標是轉化師生、親子和學生同儕的溝通模式，重點培育學生 「尊重」、「真誠」、「關愛」、「同理心」和「歸屬感」等價值觀和態度，以期營造「同理心校園文化」。

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學校每星期設有一堂「生命成長課」，按不同年級的獨特需要設計課程，當中包涵了「班級經營課」和「社交情意教育課」，讓學生經歷社交情意的學習，透過班級活動學習與他人善意溝通。除了知識理論，鼓勵老師與同學回顧和分享日常生活經驗，提醒學生「先處理心情，後處理事情」。



此外，學校亦聯同JUST FEEL感講推出《感講札記》，為同學提供機會回顧生活，並記錄當中的感受及需要，同時也提供一個平台增進師生及親子之間的交流。



為建立沉浸式的社交情意學習文化，課室內張貼了與生命成長課息息相關的海報及環境佈置，延續學生的課堂學習。每間課室均設有「感受之輪」」及「感受需要卡」，借助這些色彩繽紛及設計精美的工具，學生能夠更容易地表達自己的感受及經歷，建立有安全感及歸屬感的課室

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責任編輯︰王明芳