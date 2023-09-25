【快樂學習】伍時暢學校小一增泳班　激發潛能快樂自信過每天

▲ 伍時暢紀念學校每周進行多元智能課，讓學生按興趣自由選擇活動，包括環保樂器DIY、體壇小精英、數學桌遊等，令他們樂在其中。（學校提供）

如果問家長對孩子長大後有甚麼期望，相信有不少家長都會回答：「只要他們快樂便足夠了！」說得沒錯，求學不是求分數，最重要是孩子在學習的過程中有所獲益，並且樂於學習。

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英國哲學家赫伯特·斯賓塞(Herbert Spencer)曾說：「教育是為了讓孩子成為一個快樂的人，教育的手段和方法也應該是快樂的。就像一根細小的蘆管，你從這頭輸進去的如果是苦澀的汁水，在另一端流出的也絕不是甘甜的蜜汁。」那麼，我們便要想想快樂的人需要具備什麼條件，怎樣培養孩子成為一個快樂的人。

繁忙的生活、工作的壓力，常常讓人不自覺的眉頭深鎖，忘了怎麼微笑。但其實微笑的力量，比想像中更巨大，醫師及作家何權峰在《心態的力量》一書中分享：「微笑是轉換心情最快的方法，科學上早已驗證——只要露出微笑，大腦就會分泌『快樂賀爾蒙』。」

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今年是我首年加入伍時暢的大家庭，為了將快樂感染身邊人，我每天站在校門前，展示親切的笑容，迎接和送別每一位學生，也能順道聽聽家長的話；小息時，走上課室與學生談談話，聽聽他們的生活事，為孩子們打打氣。

除了學會微笑，快樂的人是有自信的。伍時暢學校一直推行「關愛校園」政策及近年積極發展正向教育，提升學童的快樂指數。為了發掘學生潛能，本校9月率先為一年級同學舉辦游泳班，讓同學透過學習技能，鍛鍊身體，發揮潛能；此外，學校亦為不同學習需要的學生提供歷奇活動及挑戰訓練，提升同學的自信心和解決問題能力，並讓學生們親身體驗在團體生活中同伴互相合作和支持的重要性。

快樂的人是懂得生活情趣的人。本校每周進行多元智能課，老師為學生們設計富趣味性的課程，除了提供核心課程外，亦讓學生按興趣自由選擇活動，包括趣味摺紙、環保樂器DIY、體壇小精英、數學桌遊、SING SING A SONG、LITTLE SCIENTISTS等，這些非一般的課程，都令學生們樂在其中，學得開心，讓校園生活多采豐盛。

快樂的人一定是知足感恩的。我們重視家校聯繫和合作，當然少不了家長的參予和支持，為感謝老師的教導及弘揚「尊師重道」的優良傳統，本校家長教師會就在開學初舉行了敬師活動，讓同學學懂感恩及珍惜，同學們當天送上健康飲品及感恩卡，向老師表達關懷及祝福，溫情滿載。

具備了快樂，在學習上，孩子自會取得天賦贈與他的最大成就；即使成績一般，也能在學術之外的領域獨當一面，擁有幸福人生。新的學年又開始了，期望家長能與學校互相信任和配合，讓孩子每天都帶着微笑上學，為孩子創造美好快樂的人生。

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