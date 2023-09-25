【潮流趨勢】CHANEL超迷你晚裝袋   細細粒容易襯【內附詳情】

▲ 超迷你袋外型的骰可愛。

相信大家都有聽過「小廢包」，意指一些實用性不高的迷你手袋，別以為它們什麼都裝不下，買來的便是一場「空虛」，很多女士就是愛它們小巧可愛，所以近年很多奢侈品牌都有陸續推出小廢包，包括CHANEL、DIOR、LV等等，令小廢包熱潮遲遲不退！

當中CHANEL推出的小廢包，可謂俘虜不少女人心，品牌的晚裝手袋系列，有多個外型的骰的小廢包，它們都走華麗風格，配搭晚裝的時候，令整體造型更有亮點！

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心形盒形晚裝手袋（13 × 14 × 3 cm ）

這個心形迷你包材料用上小羊皮及金色金屬，感覺更有層次，夠搶眼奪目。

▲ 心形盒形晚裝手袋

迷你手提包（10 × 12.5 × 3 cm ）

黑色迷你包配上珍珠，珍珠予人高貴感覺，最令人驚喜是運用了木材作手袋物料，使迷你包更有立體感。

▲ 體積10 × 12.5 × 3 cm

獅子造型晚裝手袋（9.5 × 10 × 6.5 cm ）

這個充滿立體感的迷你包，運用了小羊皮、玻璃珍珠、水晶和金色金屬打造獅子的頭部，感覺華麗，由玻璃珍珠塑造的獅子鬃毛霸氣外露，整體感覺非常奢華！

▲ 獅子造型晚裝手袋

盒形晚裝手袋（9 × 9 × 9 cm ）

與其說它是盒狀，其實它是一個球形迷你袋，運用水鑽、金色、銀色金屬塑造了品牌的經典山茶山造型，絕對是一個藝術品。

▲ 盒形晚裝手袋

球形盒形晚裝手袋（12 × 12 × 12 cm ）

這個球形迷你袋，活像一個足球，它運用亞加力膠及金色金屬打造一個圓滾滾的外型，充滿活力。

▲ 球形盒形晚裝手袋

盒形晚裝手袋（10 × 10 × 3 cm ）

這個超迷你袋用樣運用了亞加力膠及金色金屬，主要都是黑及白色，無論外型或體積，跟粉餅盒差不多，裝得下的只有「可愛。」

HKD 63,800

▲ 盒形晚裝手袋

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責任編輯：Kiwi Lee