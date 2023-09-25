【中秋環保】月餅罐及生果網不要扔入垃圾桶　3個月餅罐變廢為寶換取沐浴產品

▲ 有環保機構今個中秋回收生果網循環再造。「迷失的寶藏facebook專頁圖片」

中秋節臨近，不少人都會選擇送贈月餅、水果予親朋好友同賀佳節。每每佳節過後，剩低的月餅罐、水果網都會被棄置在垃圾堆。不過今年大家可以將這些廢棄物變成寶物，有沐浴品牌推出市民帶三個已清潔乾淨的月盒罐，即可換領指定裸裝產品一件。全港唯一回收及處理發泡膠的機構「迷失的寶藏」，亦於今個中秋節舉辦《一百萬個生果網回收行動》，機構呼籲市民在享用水果過後，將水果網儲起再帶到指定收集站進行回收。期望在歡渡佳節的同時，亦為環保出份力。

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中秋節與親朋好友共聚天倫，一同分享美味月餅，剩低的月餅盒往往只能棄置。而沐浴品牌Lush再度推出月餅罐回收計劃，只要帶同3個已清潔乾淨的金屬月餅罐到指定Lush香港及澳門門市回收，須預先網上登記，即可免費換領指定裸裝產品1件。

而所收集的月餅罐將會交予本地回收商V Cycle進行回收處理。V Cycle專門聘請拾荒者，向他們提供一個舒適的環境及合理的工資來分類回收物。

LUSH 月餅罐回收計劃 2023：

網上登記日期：9月27至28日

門市換領日期：10月12至15日

網上登記網址：https://linktr.ee/lushhkcampaign

指定換領分店：尖沙嘴海港城LCX分店、尖沙嘴K11 Art Mall分店、中環地鐵站分店、九龍灣德福廣場分店、旺角西洋菜南街分店、沙田新城市廣埸分店、銅鑼灣記利佐治街分店、屯門市廣場分店

生果網回收計劃

此外，水果亦是中秋節賀年食品，原來包裝水果的「生果網」同樣可以回收後循環再用。全港唯一回收及處理發泡膠的機構「迷失的寶藏」，於今個中秋節將舉辦《一百萬個生果網回收行動》，市民在中秋佳節享用水果過後，可將生果網儲起，並帶到機構指定的收集及處理地點進行回收。機構期望在大約一個月內能集合市民的環保力量，回收100萬個生果網，藉此減少生果網的浪費及提升大眾的環保意識。

《一百萬個生果網回收行動》

收集時段：9月24日至10月31

收集及處理地點：荃灣沙咀道57號荃運工業中心二期J座21樓J室、綠在直送、綠在天后、綠在鴨脷洲、綠在香港仔、綠在離島、綠在梅窩、綠在寨城、綠在新蒲崗、綠在佐敦、綠在元朗墟、綠在朗屏、綠在石湖墟、綠在粉嶺、綠在葵青、Citysuper尖沙咀店、銅鑼灣店、中環店、沙田店、The Loops、澳門減廢站Macau for Waste Reduction

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責任編輯︰陳珈希