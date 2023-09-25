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【警員非禮】涉宿舍單位非禮7歲女童　男警准保釋不得進入涉案屋苑範圍

社會 13:04 2023/09/25

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涉宿舍單位非禮7歲女童，男警准保釋不得進入涉案屋苑範圍。（資料圖片）

34歲男警涉於紀律部隊宿舍一單位內非禮1名7歲女童，被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，案件今（25日）於沙田裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至12月18日再訊，以待警方進一步調查，包括檢驗DNA、分析閉路電視片段及索取法律意見，其間被告准保釋候訊，不得進入涉案屋苑範圍。

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被告梁桂鋒，（34歲），報稱任職警察，現已停職。被告被控1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，控罪指，被告於2023年9月20日，在葵涌某單位內，向1名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。

被告暫時毋須答辯，准以現金及人事擔保各2萬元保釋，期間不得接觸控方證人，以及不得進入涉案屋苑範圍，須居於報稱住址，交出旅遊證件及不得離港，每周須到警署報到。

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記者：林育慧

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