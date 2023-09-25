【食物中毒】29歲港男深圳排檔買田螺　食後四肢麻痺中毒涉一毒素烹煮不能消除

▲ 29歲港男深圳排檔買田螺，食後四肢麻痺中毒。

不少人喜歡食海產，但要小心有中毒風險。本港一名男子早前在深圳龍華區購買田螺，食用後時出現四肢麻痺徵狀，被送往伊利沙伯醫院急症室求醫，懷疑屬麻痺性貝類毒素中毒。衞生防護中心提醒，麻痺性貝類毒素在自然情況下可存在於雙貝類體內，即使經過烹煮，亦不能把耐熱毒素消除。

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衞生署衞生防護中心日前公布，一名29歲男子本月17日在家中食用田螺，約3小時後出現四肢麻痺徵狀，即日到伊利沙伯醫院急症室求醫，情況穩定。

經中心初步調查顯示，該批田螺購自深圳龍華區一處排檔，目前仍在調查中。發言人解釋，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。

發言人並補充，麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

發言人提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。而要減低貝類中毒風險，中心亦建議市民應：

向可靠及持牌的海鮮店鋪購買貝類；

在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，以及食用前應棄掉烹煮的汁液；

每次進食較少份量的貝類；及

進食貝類後若出現中毒症狀，應立即求醫。

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責任編輯：羅嘉欣