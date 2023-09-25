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【奪命車禍】父座駕沒安裝兒童安全椅 9個月女嬰遇車禍拋出車外亡

兒童健康 13:55 2023/09/25

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美國一名30歲爸爸因為座駕沒有安裝兒童安全椅，不幸遇上車禍導致9個月大女兒拋出車外身亡。（iStock圖片）

家長開車帶幼兒外出，必須把幼兒安放在兒童安全座椅中，免生意外。美國一名30歲爸爸，帶著9個月大女兒開車時，因沒有把女兒放在兒童安全座椅上，甚至沒有用安全帶固定，終不幸遇上車禍，導致女嬰從車內彈出，當場死亡，爸爸則危殆送院搶救。

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綜合外媒報道，事發於9月17日中午12時30分，在美國亞利桑那州，30歲爸爸Larry帶著9個月大女兒Nylah駕駛自己的寶馬外出，當駛至亞利桑那州鳳凰城西部的古德伊爾（Goodyear），汽車撞向路邊一根電線桿。據馬里科帕郡（Maricopa）警方表示，Larry和女嬰Nylah都從車內彈出，Nylah當場死亡。

醫護人員到達現場時，發現車上沒有放置兒童安全椅，父女也沒有戴上安全帶，導致女嬰在車禍中彈出車外，墮地重傷，當場身亡。而危殆的爸爸則送往醫院，目前仍然危殆。當日，警方封路數小時，目前仍在調查車禍發生的原因，不排除是男子開車時車速過快。

遇車禍不幸喪生的女嬰。（GoFundMe網站圖片）

意外發生後，汽車完全損毀。家屬在募款網站GoFundMe發起籌款活動，以「Help Cinthya through this difficult time」為題發帖，款項協助支付葬禮費用，家屬在籌款網站寫道：

今天我們懷著沉重的心情請求您幫助籌集資金，幫助我們的侄女Cinthya（女嬰媽媽）支付他們可愛的天使Nylah的葬禮費用，並幫助支付Larry在醫院護理中康復的醫療費用。她是全職媽媽，每天照顧Nylah，而Larry是他們家庭唯一的收入來源。在這些困難時刻，請為他們一家人祈禱。我們感謝您，願上帝保佑！

現時香港法例規定，3歲以下的兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必須使用認可的兒童束縛設備，免生意外。

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責任編輯︰王明芳

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