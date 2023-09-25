【柚子營養】中秋食柚去油解膩6類人不宜吃過量　一文看3款人氣品種營養價值

▲ 中秋食柚去油解膩6類人不宜吃過量，一文看3款人氣品種營養價值。

中秋將至，除了聚餐吃月餅，不少人也會吃柚子解膩。台灣營養師高敏敏就分享了3款人氣柚子品種的營養數值，並提醒6類人群不宜吃過量。

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高敏敏在Instagram專頁指出，柚子營養豐富，尤其4種營養素非常有利健康：

膳食纖維：幫助排便超順暢、增加飽足感

天然果膠：能清管路、降低血膽固醇

維他命C：幫助對抗壓力、增加保護力、養顏美容之外還能中和自由基、減少烤肉過多的致癌物質

維他命B1、B2：維持優良代謝，保持活力滿滿

點擊大圖看3款人氣品種更多營養價值：

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和同重量柚子相比，又以文旦柚的熱量及碳水量較低；表皮含有豐富的類黃酮成份，具抗氧化、抗發炎作用；柚花更可提煉精油，是美白保濕聖品。

不過，高敏敏提醒，柚子雖然有豐富膳食纖維，但也不要忽視熱量。柚瓣放進飯碗裡8分滿碗，就是一份水果的份量，大約60kcal。太胖或血糖高的人雖然可以吃，但注意一次吃5至6瓣即可。另外還有6類人吃柚子不宜過量：

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高敏敏强調，尤其是服藥中人士，若正服用以下7類藥，千萬別和柚子同吃：

免疫抑制劑(cyclosporin)：容易造成嘔吐、頭重腳輕、腹痛、腎毒性。

降血脂藥(statin類)：容易肌肉酸痛、肌肉病變。

降血壓藥(Amlodipine、felodipine、nifeddipine OROS、verapamil)：容易頭痛、臉紅、低血糖。

抗組織胺(astemizole、terfenadine)：會增加心臟不良反應。

抗心律不整藥(amiodarone)：影響藥物控制心跳速率。

抗栓塞藥(cilostazol)：會增加藥物濃度(一半以上)。

抗癲癇藥(carbamazepine)：會增加血液濃度，易造成不適。

內容獲「營養師高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛