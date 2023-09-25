【厭食症】108磅女生被嘲肥半年減至77磅　患厭食症慘受5大後遺症折磨

▲ 108磅女生被嘲肥半年減至77磅，患厭食症慘受5大後遺症折磨。（iStock圖片）

過度減肥會引致許多後遺症。內地一名16歲女生因被他人嘲肥，加上受網上的畸形審美影響，在短短半年間從108磅減到77磅，前往醫院檢查後證實患上厭食症。

最新影片：

根據《白鹿視頻》報道，該名徐姓女生身高1.63米，體重108磅，並不算肥，但因為被其他人說胖，加上受網上的畸形審美影響，便決定減肥。

她表示，最初沒有控制飲食，一周可以瘦6、7磅左右。當減至97磅時，她開始停經，後來她戒食肉類，體重減至88磅，並逐漸變得害怕進食，並出現掉髮、失眠、早醒、走不動的問題。

徐女表示，目前體重只有77磅左右，亦被逼休學在家養病。她以自身的經歷提醒大眾，「希望大家不要被網上畸形身材標準綁架，自信健康才是最美的」。

報道指，厭食症是由於怕胖、心情低落而過度節食、拒食，造成體重下降、營養不良，甚至拒絕維持最低體重的一種心理障礙性疾病，患者約有95%為女性。

而發病原因常與社會因素有關，患者大多有過度追求身體苗條的心理，另外亦可能與家庭環境有關，例如父母對子女管教過嚴、過度追求完美等。

厭食症危害

本港精神科專科醫生歐陽國樑接受TOPick訪問時解釋，厭食症指患者體重過輕，但仍覺得自己很肥，甚至會用很多方法，比如吃很少，或者做很多運動，來減少吸收卡路里，女性可能會因為體重過輕而失去經期。體重過輕造成的直接影響，是會導致身體出現很多毛病，如荷爾蒙不足、新陳代謝變慢，很多器官得不到足夠營養，從而出現病變等。

另外，這種飲食失調還會導致間接影響，產生更多壓力，繼而影響情緒。歐陽醫生表示，很多時候病人其實都知道「對與錯」，但由於控制不到這個行為，就會產生自我形象低落，引發情緒問題，甚至會影響學業、工作、人際關係，無法正常生活。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣