【獸醫課程】城大獸醫獲英國及澳新雙重認可　料本地課程註冊10月有結果

▲ 城大開辦的6年制獸醫學士課程，獲英國皇家獸醫學院、澳洲及新西蘭的「澳新獸醫管理局理事會」雙重認可。（左起）賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs、城大校董會主席黃嘉純、校長梅彥昌。（曾耀輝攝）

城市大學今（宣布），院校開辦的6年制獸醫學士課程，獲英國皇家獸醫學院、澳洲及新西蘭的「澳新獸醫管理局理事會」雙重認可，並作為亞洲區內唯一同時獲得這兩個獸醫教育監管機構認證的課程。同時，香港獸醫管理局將把課程納入認可的獸醫資格，讓畢業生能夠在香港註冊成為獸醫；局方將處理課程的註冊申請，預料最快本年10月獲得結果。

城大校董會主席黃嘉純表示，雙重國際認證代表畢業生可到世界各地從事獸醫，亦證明城大獸醫課程質素高，能為亞洲獸醫教育樹立新標準，並促進香港成為動物醫學卓越中心；隨着人畜共患疾病有所增加，課程更能為獸醫學生提供必要技能及知識以應對全球公共健康的挑戰。他又表示，城大未來會提供更進階的獸醫課程，以及進行更多跨機構、跨大學研究，為提升動物健康及福祉作貢獻。

校長梅彥昌亦表示，認證有助改善本港及區域社區的動物福利及公共衛生，並吸引學生、教學人員來港學習動物醫學及進行科研；另指城大新訓練的獸醫亦能走向世界，追求職業生涯。香港獸醫管理局主席程伯中則表示，城大的「獸醫學」學士課程獲得認證後，獸醫管理局將把城大的「獸醫學」學士課程納入認可獸醫資格，讓畢業生能在香港註冊成為獸醫，並指局方即將處理課程的註冊申請，預計最快於下月收到結果。

城大6年制獸醫學士課程首屆11名畢業生將於今年畢業，其中一位應屆畢業生何亦曦計劃畢業後到小型動物診所工作，並透露一半同學已收到工作錄取通知。她亦表示，課程根據世界標準進行，涉獵各樣培訓，例如在小型動物診所工作、研究大型動物病例、參觀食品加工廠，甚至是治療水生動物；並能獲得很多就業機會，包括到賽馬會、農場及社福機構工作，因此並不擔心將來工作前景。她又透露，校方有在final year（最後一個學年）告知申請認證進度，因此形容在10月取得有關課程註冊屬「意料之內」，認為時間上acceptable（可以接受）。

▲ 應屆畢業生何亦曦計劃畢業後到小型動物診所工作，並透露一半同學已收到工作錄取通知。（曾耀輝攝）

校方計劃日後推出獸醫專科深造課程，賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs亦透露，獸醫課程未來會因應社會需求增加學額。

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記者：梁凱婷