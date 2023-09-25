【兒童理財】從出生為兩女開戶用利是錢炒股　父盼女兒成年時擁人生第一桶金

▲ 爸爸希望女兒18歲時可擁有人生第一桶金。

父母從小灌輸理財之道，為孩子儲下第一桶金，讓他們日後的路走得更順。有台爸在網上討論區分享，自己有兩名就讀初中的女兒，他從小就為女兒儲下利是錢、開辦股票戶口等，過往中投報一直不錯，爸爸更希望在女兒18歲時各自都能有200萬新台幣（48.6萬港元）。

台爸在「Dcard」以「小孩投資理財規劃」為題分享，他提及自己有兩名分別中一及中三的女兒，在她們出生時就已計劃理財戶口，因此從收到第一封長輩利是開始，他就幫女兒存在銀行戶口裡，直至第二位女兒出生，他更開設股票戶口。

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孩子的資金來源主要是過年利是，每年約2至3萬新台幣（約5,000至7,000港元），他有2至3年時間每月亦會匯2,000新台幣（約500港元）入戶口當基金，過往中投報一直不錯，中間兩次大換股，直至去年各自都賺到第一桶金，如今兩個戶口都擁有逾百萬新台幣（約25萬港元）。

爸爸表示，女兒一直以為錢被他拿去交學費，所以不知道這筆錢的存在。他從小向女兒灌輸理財觀念，雖然目前還不受教，但他相信除了教釣魚，都要有好的釣竿，因此他目標是在女兒18歲時，各自都能有200萬新台幣資金（48.6萬港元）。

不少網民紛紛大讚爸爸太好，女兒們長大後會感激他。有人亦表示，自己的父母也在他上大學時準備了200萬新台幣，直至他大學畢業才投入股市，現時畢業第二年仍非常感激，因為股息已可支撐他的房租，生活舒適很多。另有不少人慨嘆，自己的父母不會理財，十分羨慕擁有理財知識的家長。

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