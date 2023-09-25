【消費好去處】ELEMENTS推三重消費獎賞　贏取1,400元電子消費禮券及禮品

踏入秋季，又是時候搜尋新季穿搭及美妝靈感。九龍站ELEMENTS圓方推出「Savour moments of joy at ELEMENTS」，務求令購物消閒之餘，同時盡情享受全新餐飲體驗，最新引入韓式酒食文化餐廳ANJU Restaurant & Bar及新加坡餐廳斑蘭進駐。

商場更推出三重消費獎賞，有機會獲得高達1,400元電子購物禮券及禮品。

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秋季將至，金風送爽，要為換季做好準備。日本殿堂級POLA於ELEMENTS落戶，以“Science．Art．Love”的核心品牌理念，致力女性潛藏的魅力極致釋放。

全新進駐商場的法國品牌American Vintage，其天然質料、剪裁舒適及設計細節的體現，帶來時尚獨特的休閒風格。薈萃小眾歐洲高端女裝品牌margaux，以繽紛奪目色彩和印花碰撞，體驗歐式時尚美學。

全球近年推動可持續發展，綠色時尚的本地品牌STELLAM亦最近帖加入，品牌著重於可持續發展時裝。而法國休閒服裝品牌AIGLE今個秋冬季亦帶來全新單品，設計簡約俐落，同時兼備功能性及實用性，讓你可以隨心穿梭於都市與戶外之間，一起換上新裝盡情出走。

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購物過後當然要享用美食，最新進駐的餐廳ANJU Restaurant & Bar致力結合韓國當代安酒文化精髓及新派西式烹調風格，感受地道韓國酒食文化與味道。而餐廳設計時尚有格調，店內玩味十足的壁畫及霓虹燈牌，完美營造出韓國首爾夜生活的感覺。新加坡餐廳斑蘭則以孔雀為主題，營造出當地熱帶雨林的氛圍，為食客帶來新潮且有格調的用餐體驗，與摯親好友盡情享受滋味時光。

ELEMENTS為配合今次活動，推出三重消費禮遇由，即日起至10月8日，ELEMENTS Club會員及顧客於場內以指定的電子貨幣，即日單一消費滿8,000元，即可享價值400元的ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，以及二選一精美禮品，包括La Maison du Chocolat心意禮盒或PREMIERE CINEMAS 電影禮券2張。

而平安銀行Visa信用卡用戶更可享額外消費獎賞，包括價值400元的ELEMENTS圓方電子禮券及400元的ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券；旅客更可尊享POLA護膚旅行體驗套裝，盡情消費之餘兼賺取豐富獎賞。

作為寵物友善商場的ELEMENTS圓方，旗下圓方溜冰場The Rink最近亦開放予毛孩一同參予溜冰，打造獨一無二的毛孩冰上樂園，毛孩們都可以與主人在冰上暢玩，享受溜冰的樂趣，共同度過愉快時光。

另外，商場人氣漢堡店SHAKE SHACK 亦歡迎食客帶同毛孩前來享受美食，該店菜單包括特製雪糕製成的狗零食POOCH-INI，讓主人與毛孩都可以一同開餐，主人與寵物定能在商場內找到專屬歡樂新天地！

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責任編輯︰陳珈希