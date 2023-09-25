《燈火闌珊》代表香港角逐奧斯卡最佳國際影片　張艾嘉盼藉此令霓虹燈再亮起來

▲ 《燈火闌珊》

由陳心遙監製、曾憲寧執導、並由張艾嘉、任達華、蔡思韵及周漢寧主演的電影《燈火闌珊》，今日（9月25日）獲香港電影製片家協會董事局，按照美國電影學院角逐奧斯卡最佳國際影片之選片準則，推薦代表香港角逐「第96屆奧斯卡金像獎最佳國際影片」。

是次推選，「奧斯卡金像獎最佳外語片香港區評審委員會」由2022年12月份至2023年10月份期間上映之所有香港電影中挑選，《燈火闌珊》佔大多數票當選提名代表香港參加角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片。團隊收到消息後都十分驚喜，難掩興奮之情。

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▲ 《燈火闌珊》

台前幕後感榮幸

導演曾憲寧對於電影代表香港角逐奧斯卡表示：「聽到消息覺得有點受寵若驚，畢竟今年優秀的香港電影有很多，能夠代表香港是我的光榮。希望更多香港電影能被國際觀眾看見。」

同樣首度主演電影的主角周漢寧，對於身為一分子與有榮焉，說：「知道《燈火闌珊》獲提名角逐奧斯卡最佳國際影片，心情非常興奮！很榮幸能夠通過演出、通過光影記錄，將香港的美在國際舞台上展現。」

至於熱愛香港文化的張艾嘉，則表示：「把香港的霓虹燈再亮起來！」監製陳心遙表示：「謹代表劇組多謝各方厚愛；香港電影要邁向世界，香港觀眾才是最強後盾，請繼續支持。」

▲ 《燈火闌珊》

參加多個影展

《燈火闌珊》已先後獲邀參加東京、鹿特丹、米蘭、烏甸尼、斯德哥爾摩、米什科爾茨、華沙、紐約、曼谷、新加坡、吉隆玻、台北等城市主辦的國際電影節；並勇奪第59屆金馬獎最佳女主角（張艾嘉）、入圍同屆金馬獎最佳視覺效果；提名第16屆亞洲電影大獎最佳女主角；提名馬來西亞國際電影節最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角及最佳攝影等多個國際獎項。

該片故事講述由張艾嘉飾演、剛剛喪偶的婦人為完成亡夫的遺願，立志再造一塊他生前戀戀不捨的霓虹招牌，重拾昔日璀璨但遺憾的回憶。

