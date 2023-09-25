【飛常日誌】蔡思貝演駐機場主管感大開眼界　Sisley形容「妹妹」戴祖儀似BB

▲ 蔡思貝在《飛常日誌》中演航空公司駐機場主管。

由馬國明、蔡思貝（Sisley）、高海寧、洪永城、朱敏瀚等主演的TVB劇集《飛常日誌》於今日（9月25日）在香港國際機場一號客運大樓舉行開鏡儀式，眾演員以劇中制服造型示人，十分有型！

Sisley在劇中演航空公司駐機場主管張若玲，與馬國明演的中央控制中心值班經理楊尚偉，為前夫前妻的關係，二人在劇中又有甚麼火花呢？

【貝遊歐洲】蔡思貝當選港姐入行以來是非不斷 被心靈師揭太壓抑感觸流淚【多圖】

蔡思貝：大開眼界

Sisley開心地指參演此劇未有遇上很大挑戰：「都幾愉悅，是很開心的一個角色，因為可以體驗到機場工作人員嗰種生活，我覺得自己好似小朋友、大開眼界，機場係一樣這麼近、那麼遠嘅東西，我哋由細到大一定點都接觸過機場，但那麼遠就係其實佢背後係點運作，我哋係唔會咁清楚，直至今次接到呢套劇，真係見到好多，咁就覺得好特別、好有意義。」

Sisley稱很快有機會到中央控制中心拍攝，她表示那裡是她最想看到的。她續指在拍攝期間會經神秘通道進入禁區、以員工的身份行通道。

▲ 蔡思貝（林綺虹 攝）

與馬國明+戴祖儀「有關係」

Sisley與馬國明首次有這麼多的對手戲，她解構二人前夫前妻的關係：「其實係心裡面仲有情，呢套劇個感覺唔係好dramatic、喜劇性，而係生活、淡如水。唔係好戲劇性嘅嘢發生令到佢哋分開，純粹就係生活上嘅不如意令到佢哋分開。」

她續說：「其實你話係唔係無愛呢？絕對唔係，純粹就係大家心裡面都明，一路做落去就係大家都有感情，但係就偏偏一路大家成日因為要處理唔同嘅工作問題、會見到面，大家就會好成熟去處理，私事還私事、公事還公事。」

▲ 馬國明與Sisley在劇中為前夫前妻關係。（林綺虹 攝）

問到會否覺得劇集只有十集「唔夠喉」，Sisley也擔心十集的劇情會未有完整的結局，但就要視乎劇本接下來的走向，「開頭大家就係好明確嘅工作夥伴，到慢慢有轉捩點，我又開到個閘畀佢（馬國明所演的角色）、佢又向我示好，開始有呢一啲進展。」

至於面對劇中的妹妹張穎（戴祖儀飾），Sisley覺得與對方合作是舒服的，她說：「望住佢好似望住個BB，我要發掘佢係阿妹嗰種感覺，有一場戲就係講佢鬧脾氣，我只不過係家姐、受靶，但我就覺得呢個BB好得意。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

記者：陳曉柔、陳淑霖

最新影片推介：炎明熹專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R