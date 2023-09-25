【人事變動】消息：陳克勤掌民建聯　陳恒鑌、葛珮帆晉身副主席

▲ 何俊賢(左)和陳克勤(右)。(何俊賢fb圖片)

民建聯今日選出新一屆領導層。消息指，身兼行會成員的副主席陳克勤升任新主席，除了副主席陳勇、周浩鼎及陳學鋒成功連任外，立法會議員陳恆鑌、葛珮帆亦晉身副主席之列。

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至於秘書長，則由上屆副秘書長、前油尖旺區議會主席葉傲冬接任；華潤創業有限公司（華創）綜合研究總監、太平洋咖啡董事、前屯門區議員葉文斌成新任副秘書長。

何俊賢上載合照提前爆料

雖然名單未正式對外公布，新領導層下午5時才正式亮相，不過，民建聯立法會議員何俊賢今日在社交媒體上載和陳克勤的合照指，「著到咁，邊個係主席都唔使估啦下嘛。」

民建聯新執委名單

陳克勤、周浩鼎、陳勇、陳學鋒、陳恒鑌、葛珮帆、呂堅、洪錦鉉、梁熙、莊惠明、黃英豪、黃國恩、葉傲冬、劉國勳、 鄭泳舜、黎榮浩、顏汶羽、施永泰*、葉文斌*、張琪騰*、董健莉*（*為新人）

李慧琼出任會務顧問

據悉，退下火線的前主席李慧琼會跟黨內元老一樣，出任會務顧問，亦可參加執委會會議。

民建聯新一屆執委會名單上周出爐，57個席位中，多名現任執委成功連任，有10人為新當選執委，包括立法會議員何俊賢、林琳、郭玲麗、陳永光，深水埗區議員劉佩玉、葵青區議員郭芙蓉、前北區區議員姚銘、前灣仔區議員周潔冰、前東區區議員植潔鈴、前中西區區議員楊學明。

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記者：區綽彥