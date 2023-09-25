【民建聯】消息：陳克勤掌民建聯　陳恆鑌、葛珮帆成新任副主席

▲ 民建聯今日選出新一屆領導層。（資料圖片）

民建聯今日選出新一屆領導層，上屆主席李慧琼鐵定退下火綫。消息指，身兼行會成員的副主席陳克勤成新主席，除了副主席陳勇、周浩鼎及陳學鋒成功連任外，立法會議員陳恆鑌、葛珮帆成新任副主席。上屆副秘書長、前油尖旺區議會主席葉傲冬接替王舜義成新任秘書長；華潤創業有限公司（華創）綜合研究總監、太平洋咖啡董事、前屯門區議員葉文斌成新任副秘書長。

民建聯新一屆執委會今日舉行第一次會議，選出新一屆常委會、新任主席等領導層。陳克勤成任新主席；民建聯設5位副主席，其中張國鈞因出任律政司副司長而退黨，其位置一直懸空，加上陳克勤接替李慧琼出任主席，因此，除原副主席陳勇、周浩鼎及陳學鋒成功連任外，陳恆鑌、葛珮帆成新任副主席。

葉文斌成新任副秘書長

秘書長方面，葉傲冬接替王舜義成新任秘書長；葉文斌成新任副秘書長。司庫是莊惠明。

有4名新任常委

常委方面，有4人是新任常委，包括施永泰、葉文斌、張琪騰、董健莉。其他常委包括：呂堅、周浩鼎、洪錦鉉、梁熙、莊惠明、陳克勤、陳勇、陳恒鑌、陳學鋒、黃英豪、黃國恩、葉傲冬、葛珮帆、劉國勳、 鄭泳舜、黎榮浩、顏汶羽。

據悉，李慧琼會跟黨內元老一樣，出任會務顧問，亦可參加執委會會議。

民建聯新一屆執委會名單上周出爐，57個席位中，多名現任執委成功連任，有10人為新當選執委，包括立法會議員何俊賢、林琳、郭玲麗、陳永光，深水埗區議員劉佩玉、葵青區議員郭芙蓉、前北區區議員姚銘、前灣仔區議員周潔冰、前東區區議員植潔鈴、前中西區區議員楊學明。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥