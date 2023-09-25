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【入稟追款】被指拖欠服務費　已故「舖王」鄧成波曾任董事公司遭入稟追逾790萬

社會 15:10 2023/09/25

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被指拖欠服務費。已故「舖王」鄧成波曾任董事公司遭入稟追逾790萬。（資料圖片）

已故「舖王」鄧成波曾出任董事的公司， 被指於一宗公司發行股本買賣中，同意支付戴德梁行服務費逾1,115萬元。惟鄧去世後，公司代表同意支付有關餘款，但只支付了324.4萬元，戴德梁行日前遂入稟高院，向有關公司入稟追討餘款790.7萬元。

原告戴德梁行，答辯人為Sino Harbour Holdings Limited。

入稟狀指，原告於2019年7月，就兩間公司發行股本買賣，向答辯人提供服務，答辯人同意支付逾1115.1萬元。原告指出，自此一直與當時為答辯人董事的鄧成波就支付服務費一事作跟進。

入稟狀指出，鄧成波於2021年5月去世，約於2022年1月，答辯人由鄧耀昇等人代表均知悉公司仍拖欠餘款，並同意於同年年底前分12期支付。原告指只收到共涉324.4萬款項，遂入稟向答辯人追討餘款共涉790.7萬元。

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記者：林育慧

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