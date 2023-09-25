【癌症殺手】為治病曾花逾過百萬　肺癌女患者冀政府資助新一代標靶藥

▲ 為治病曾花逾過百萬，肺癌女患者冀政府資助標靶藥。

肺癌是本港病發率及死亡率最高的癌症，而腦部更是肺癌常見的轉移部位。據統計，大概有3至4成「間變性淋巴瘤激酶」（ALK）非小細胞肺癌患者，會出現腦轉移情形。雖然有專科醫生指隨著第三代標靶藥出現，可以有助治療有關情況；不過，有肺癌女病人卻指標靶藥貴得驚人，曾為此花費過百萬，因此十分冀望政府可向肺癌病人作出資助，以減輕病人沉重的經濟壓力。

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現年70歲的Jennifer一向不煙不酒，大約10年前，即2012年年尾不幸確診第三期ALK基因突變型肺癌。她一個月後接受手術及化療，惟由於癌症復發，她因此聽取醫生建議，決定服食標靶藥去控制病情。Jennifer指由第一代標靶藥至第二代藥物，每次約8個月的療程大約需花費數十萬元，因此短短數年，為了治病已花費過百萬。後來，她因被邀請參與臨床研究計劃，才得以免費服用第三代標靶藥，目前病況穩定，她亦為此深感慶幸。惟作為過來人，她十分明白，高昂的藥費並不是人人負擔得起，因此希望社會各界能夠給腦轉移肺癌患者更多支援，尤其是藥物費用方面。

臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生指出，ALK是一種非小細胞肺癌的基因變異，約3至4成患者會出現腦轉移。轉移後，根據腫瘤在腦部的位置，患者有機會出現頭痛、癲癇等症狀，會嚴重影響患者的身體狀況和生活質素。而較新第三代標靶藥則可以具有穿透血腦屏障效果，有效地控制腦轉移症狀。

今年6月至7月，癌症資訊網慈善基金對100位非小細胞肺癌患者進行了一份問卷調查。調查顯示，89%受訪者認為缺乏政府補貼是開始新治療的一個主要潛在障礙。慈善基金主席方嘉儀女士表示，92%的受訪者因為可能需要下一線藥物而感到有經濟壓力，而26%患者更因經濟問題而經歷過停藥的情況。

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記者：容惠玲