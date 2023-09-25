【Moving超異能族】暖男柳承龍愛陪太太散步　九龍浦答謝粉絲：希望成為大家存在意義

▲ 柳承龍戲外為寵妻暖男。

《Moving超異能族》成為今年的話題韓劇，早前大結局在港掀起煲劇熱潮，當中演有再生能力的異能者「九龍浦」的韓國影帝柳承龍，氣再一度攀升。

當中除那段父女情令人動容外，九龍浦喪妻那幕戲，柳承龍展現超班的演技，更憑此劇入圍釜山國際影展「亞洲內容大及全球OTT大獎」「亞洲內容大獎」（ACA）最佳男演員獎。

此外，柳承龍早前跟一眾《Moving超異能族》早前寫親筆信答謝粉絲答謝劇迷，當中他以《Moving超異能族》經典對白寫道：「希望能成為大家存在的意義」

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跑龍套捱出頭來

今年52歲的柳承龍畢業於首爾藝術大學演劇系，1986年從音樂劇和舞台劇起家，由於收入不多，他曾做工地兼職和鋪路工作。直到1997年，他加入「亂打秀」劇團，展開巡演長達5年時間。

直到 2004年，柳承龍出演電影《我認識的女人》，才正式於電影圈出道，其後出演《最終兵器弓》、《家有刁妻》和《光海，成為王的男人》等電影。

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戲內外均為暖男一名

2013年上映的電影《7號房的禮物》可說是柳承龍的代表作，於戲中，柳承龍飾演有智力障礙的父親，跟女兒相依為命，之後因意外而入獄，柳承龍更憑此戲奪得「第50屆大鐘獎男主角獎」，之後他有份演出的《炸雞特攻隊》和劇集《屍戰朝鮮》也大受歡迎！

日前Disney+釋出演員的訪問片段，當問及跟「九龍浦」的相似度時，他直言：「對於妻子和小朋友的愛，是完全附合。」

▲ 柳承龍擁有一種熟男魅力。（取自instagram）

外剛內柔體貼丈夫

事實上，柳承龍曾自言一點也不大男人，事緣被問及於《給自己的情歌》中飾演替妻子尋找初戀情人的丈夫，他坦言現實中也可接受。

他表示：「如果妻子說要自己一個去找初戀情人，這樣有點不恰當。但如果像劇中說要一起去找的話，我應該會帶她去。妻子一個人去的話，可能會出現問題，但是跟我一起去就不會有問題。」

另外柳承龍會帶著老婆進行定期身體檢查，他說：「每年結婚紀念日，我會和老婆一起去健康檢查，我認為這是送給彼此最好的禮物。」不想讓妻子的身體變差，柳承龍認真體貼。

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早年為健康著想而戒酒的柳承龍，由於應酬少了，他表示多了陪伴太太的時光，夫妻倆一起散散步聊聊天，他很珍惜這種平淡又幸福日子。

外表Man爆的柳承龍原來喜歡做手作，她曾於IG分享木雕紙雕和陶藝作品，另外他親手為自己和家人製作各式的皮製包款，包括手提包、皮夾、背包等，相信太太收到柳承龍手製的手袋，一定感覺溫暖！

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