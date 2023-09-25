AGA紅館舞台搬到佛山演出　江海迦未婚夫鄭子邦現身力撐

▲ 移師到佛山演出。

AGA江海迦上月完成首次紅館個唱後，馬不停蹄開始巡迴演唱會步伐，日前移師到佛山國際體育文化演藝中心舉行。現場全場爆滿，為巡演開個靚頭。AGA未婚夫鄭子邦及父母都有現身支持。

AGA上一次在佛山開騷已是5年前，有別於紅館演唱會從綠閘觀眾席位置步出LED Wall，對AGA來說可謂新挑戰。

被問到會否很緊張？她說：「雖然我無畏高，但都有少少驚，因為真係幾高，上到個高台，都唔敢企太出，我覺得今次係比紅館再高啲。導演同公司好好，因為我想同香港場一樣喺LED Wall位置出場，所以就算去到咩地方演出，佢哋都幫我諗辦法做到呢個效果，好多謝佢哋。」

相隔五年再到佛山舉行演唱會，AGA說：「我記得上次咁多場巡迴演出，佛山嘅觀眾係最熱情嘅！」她又說：「多謝你哋陪我一齊去等到呢一日，過程期間有期待，有失望，就好似呢幾年大家嘅生活都經歷不同起伏，但希望你哋知道，你永遠並非一個。」

AGA事前亦有留意粉絲留言，知道大家很喜歡《Wonderful U》，所以歌單特意唱了中文版《圓》及英文版的《Wonderful U》。AGA還獻唱《一》、《孤雛》、《無期》、《Superman》等大熱作品時，全場粉絲大合唱，近10000名觀眾更亮起手機燈，將場館變成一片星海，場面壯觀。

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