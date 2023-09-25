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【民建聯】掌民建聯後將留任行會　陳克勤：可將各階層聲音更好帶入政府

政治 17:38 2023/09/25

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民建聯新領導層會見傳媒。（陳靜儀攝）

民建聯今日選出新一屆領導層，身兼行會成員的副主席陳克勤成新主席，他今日表示，將繼續留任行會，以黨主席身份參加行會，可更強化民建聯與政府關係，可更好地將社會各階層聲音，帶給政府高層。

民建聯新一屆領導層今日會見傳媒，陳克勤被問到前主席李慧琼辭任行會成員時曾稱，不要讓市民覺得民建聯等於政府，現時留任有否相關考慮，以及是否介意市民覺得民建聯等於政府？他回稱，民建聯理念和今屆政府非常一致，重點在如何將政府政策落地，如果政府政策落地遇困難，會提切實可行的改善方法。他認為，黨主席在行會裏參與，是合適和直接方法。

民建聯新領導層會見傳媒。 （陳靜儀攝）

會盡量派最多人去參選區議會

至於區議會選舉目標，陳克勤表示，民建聯作為參政、議政團體，參與區議會選舉是必然，不論直選和地區委員會界別會全力參與，過往有作很多內部培訓，希望推出最好的人去參選，一定會盡量派最多人去派選。

李慧琼在接任民建聯主席不久後，便辭任行會。她曾回應傳媒指，不擔任行政會議成員，是相信對於民建聯的政策論述，以至民建聯的主場，會讓市民更清晰，「不要讓市民覺得民建聯等於政府。」

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記者：區綽彥

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