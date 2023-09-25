【涉貪提堂】涉行賄受賄650萬元獲樓宇維修合約　23人准保釋明年1月再訊

▲ 被告莊聰圖准保釋候訊。（陳曉欣攝）

廉署日前拘捕涉及樓宇管理業內一個貪污集團的成員，涉樓宇管理及維修個案。23名男女涉串謀在10個住宅及商廈價值共5.2億元的維修工程合約中，涉行賄受賄共逾650萬元，被控串謀向代理人提供利益及串謀詐騙等11罪，案件今（25日）於東區裁判法院提堂。23名被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請，押後案件至2024年1月22日，待控方進一步調查，被告分別准以1萬至10萬元保釋候訊。

23名被告為21男兩女，分別為莊聰圖、林雪邊、杜漢森、吳德奇、王劭強、陳學欽、張寶儀、譚紹富、陳俊傑、麥永泰、楊永昌、楊効燐、陳元正、陳茂盛、楊永燊、楊志峰、吳梓楊、林慕媛、粘清波、張建華、曹紹偉、鍾國祥及潘志明，年齡介乎38歲至73歲，報稱任職董事、商人、工程師及顧問公司東主等。

眾人被控共11項控罪，即8項串謀向代理人提供利益罪、1項串謀使代理人接受利益罪，以及2項串謀詐騙罪，涉案日期為2021年6月2日至2023年1月4日。

被告暫毋須答辯，控方指本案涉及23名被告，10個住宅及商廈的合約總值約5.2億元，需時考慮證據及作進一步調查，申請押後案件至2024年1月22日再訊，獲主任裁判官徐綺薇批准。各被告准以1萬至10萬元保釋候訊，其間須交出旅遊證件及不得離港或接觸控方證人。

控罪指，被告莊聰圖、林雪邊、杜漢森、吳德奇、王劭強、陳學欽、張寶儀、譚紹富、陳俊傑、麥永泰、楊永昌及楊効燐，分別涉串謀工程顧問陳元正；5名工程承辦商陳茂盛、楊永燊、楊志峰、吳梓楊及林慕媛；法團成員粘清波、張建華及業委會成員曹紹偉；以及2名物業管理公司職員鍾國祥及潘志明行賄受賄，共涉逾650萬元賄款，以影響荃灣荃錦中心、鰂魚涌Mount Parker Residences、愉景灣碧濤及北角健威花園等10個住宅及商用樓宇的大維修工程、升降機井道工程及物管合約招標、監督維修工程等。

其中莊被控5項串謀向代理人提供利益及1項串謀詐騙罪；林被控7項串謀向代理人提供利益及1項串謀使代理人接受利益罪；杜被控5項串謀向代理人提供利益罪；張建華、粘清波、曹紹偉、吳德奇、陳俊傑、麥永泰、譚紹富、陳茂盛、楊永燊、王劭強、楊志峰、楊永昌及陳元正被控1項串謀向代理人提供利益罪；張寶儀及陳學欽被控2項串謀向代理人提供利益罪；譚紹富及鍾國祥被控1項串謀使代理人接受利益罪。

此外，陳學欽、林慕媛、莊聰圖 、潘志明 、陳元正 、吳梓楊及楊効燐7人被控串謀詐騙罪，涉及誇大19項小型工程報價以詐騙7.6萬元，以及在1項升降機優化工程投標中排除其他潛在競爭對手。

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記者：陳曉欣