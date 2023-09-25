【長腿女神】戴祖儀露腰騷腿玩街拍　自揭黑足3度網民有讚無彈：黑富美【多圖】

▲ 戴祖儀小背心又出動！

TVB小花戴祖儀向來是長腿女神，一雙逆天長腿俘虜不少宅男。她不時在社交平台上載靚相，向網民大派軍糧，難怪粉絲人數有增無減，目前IG帳戶擁有23.6萬粉絲追蹤，是人氣宅男女神。

戴祖儀早前到了台灣旅遊，可能每天出外遊山玩水，結果曬黑了不少。有份參演以機場為題材的新劇《飛常日誌》的她，上載貼身小背心靚相，可愛發文表示：「導演，我黑了大概有3度，希望你看到這個po之後不會生氣，愛你。」

網民對於戴祖儀變「黑妹」，反而有讚無彈：「黑富美」、「一様咁靚~」、「點解正面側面都咁好睇，由左至右到睇成2分鐘」。

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▲ 戴祖儀自爆台灣旅遊曬黑了3度。（IG圖片）

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再次出動小背心

而昨日（9月24日）戴祖儀趁住周末出外影靚相，無懼猛烈太陽繼續玩街拍。

今次未有上次般「性感」，她戴上太陽眼鏡，穿上白色小背心輕露纖腰，下身配搭黑色迷你裙大騷長腿，襯托白襪子、黑皮鞋，散發濃厚青春氣息。

靚相上載不夠一天，已勁吸逾3100人點讚，由於女神太靚女，令網民不禁擔心其安危：「咁靚嘅女仔，出街好危險架~妳要小心D喎」、「每幅圖都係腿！」、「點解戴咗超...都仲可以咁正」

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棄當律師入行

戴祖儀出生於香港及成長，而其家人為馬來西亞怡保華人。

在2016年，她於英國University of Leicester法律系畢業後回港實習，可是一段時間後發覺自己不適合當律師，於是轉當街頭藝人、獨立歌手和網上直播主。

▲ 修讀法律系的戴祖儀，早前主持節目《LAW霸女神》大玩黑絲誘惑。。

在2018年2月獲當時星夢娛樂時老闆何哲圖賞識，加盟成為旗下歌手正式入行，7月初推出首支派台歌曲《未開始的故事》。

同時，在《2018全球華語金曲獎頒獎典禮》奪得「音樂平台新人獎」，之後獲《2018年度勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎新人獎」、《第四十一屆十大中文金曲頒獎禮》「最有前途新人獎」及《新城勁爆頒獎禮2018》「新城勁爆新人」。

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憑主持及拍劇入屋

不過她成功入屋是靠參與電視節目，她先主持《粵講粵㜺鬼》漸已受宅男注意，後來在《後生仔傾吓偈》、《學是學非》憑不時零偶包活潑表現，進一步俘虜粉絲。

另外，在台慶劇集《多功能老婆》演幼稚園教師呂嘉怡再受注目。在2021年，在《刑偵日記》一改形像演沉重角色，演技獲肯定。

▲ 戴祖儀自彈自唱影片，逼爆身材成焦點。

同時，她繼續有唱歌，並且會把自彈自唱的影片放上社交平台。她曾上載一段的自彈自唱影片，身穿超緊身衫令逼爆身材盡現，令粉絲「投訴」難以集中精神聽歌。

而因為她的胸口貼近結他，由此令網民妒忌形容該結他是「幸福的結他」。

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