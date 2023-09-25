【流行病毒】一天驗出6種病毒　醫生呼籲出現發燒症狀儘速求醫

▲ 一天驗出6種病毒，醫生呼籲出現發燒症狀儘速求醫。

除了流感病毒之外，也要小心多種病毒襲來。近日台灣流感疫情升溫，有醫生就分享一日在門診內接診到的病人，共驗出6種病毒，直言「真是太誇張了，什麼病毒都有」。

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台灣小兒科醫師陳信宏上周四（21日）在Facebook專頁「陳信宏小兒科診所」分享，指自己在一天內驗到6種病毒，包括新冠病毒陽性、RSV病毒（呼吸道合胞病毒）陽性、A型流感（甲型流感）陽性、腺病毒陽性，此外還有腸病毒，以及病毒性腸胃炎陽性，但都不是同一人。

陳信宏提醒，若出現發燒症狀，就請盡快來尋求醫生檢查、篩檢及治療。

面對病毒，除了要做好防疫功夫之外，在飲食上也可多加注意，以提升呼吸道免疫力，註冊營養師Jim Lau就曾在Facebook分享5種對身體有益的營養素，供市民參考，以適量補充相應食物。

1. 益生菌

功效：提升腸胃免疫力、降低身體發炎指數

食物：乳酪、納豆、泡菜

2. 奧米茄三脂肪酸

功效：降低外周發炎指數、防止免疫力疲勞

食物：堅果、深海魚、菠菜

3. Beta 胡蘿蔔素

功效：提升呼吸道免疫力、提升呼吸道濕潤度

食物：青紅椒

4. 鋅

功效：增加黏膜修補速度和完整性

食物：雞蛋、海鮮、堅果

5. 維他命D

功效：提升呼吸道免疫力、減少被病原體感染機率

食物：大啡菇、奶類製品

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責任編輯：羅嘉欣