【中秋好去處】4個大型中秋綵燈會免費入場　舞火龍+猜燈謎+工作坊活動一覽

▲ 康文署4個大型中秋綵燈會已亮燈，免費入場。

每逢中秋節，一家大細都愛到康文署舉辦的免費大型綵燈會，一齊打卡玩燈籠。隨著全港最大型的維多利亞公園綵燈會亮燈，即日起至10月2日，大家都可以到維園、沙田公園和屯門公園欣賞花燈，並有舞火龍、粵劇表演、猜燈謎及工作坊等。另外香港文化中心露天廣場同期展出「月亮製造機」互動光影裝置，活動豐富。

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康文將即日起至10月2日舉辦「癸卯年中秋綵燈會」，分別在維多利亞公園、沙田公園和屯門公園展示不同主題的綵燈，亮燈時間為每晚6時30分至11時，而中秋節（29日）當晚更延長至凌晨12時。

▲ 維園展出以粵劇棚戲為主題的巨型花牌綵燈組。（政府新聞處圖片）

維園中秋夜上演舞火龍

3個公園亦會在不同時間安排各類節目，其中維多利亞公園的綵燈以「喜粵・光華」為主題，展示包括由本地紮作師傅運用傳統方法製作的「月光縈繞・尋燈覓兔」綵燈、由佛山師傅創作的走馬燈「秋意月影耀良宵」、中國四時節氣及以粵劇棚戲為主題的巨型花牌綵燈組。

維園另設有燈謎競猜及收費節目中國戲曲節「太平處處是優場——維園粵劇戲棚匯演」；而29日晚上更上演舞火龍，場面必定相當熱鬧。

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而沙田公園和屯門公園則分別以「河畔朗月共歡聚」及「荷塘月色」為主題綵燈，前者的綵燈造型包括活潑玉兔、熊貓與長頸鹿、飛躍的駿馬，及以沙田風景和生活為題材的巨型走馬燈；後者則會展示荷花和雀鳥燈組、色彩繽紛的摩天輪、活潑的喵星人和玉兔等。兩個公園另舉行「青年之夜」，由本地藝團、年輕藝術家和地區團體獻上音樂、舞蹈、啦啦隊和步操等舞台表演。

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文化中心《月亮製造機》

此外，香港文化中心露天廣場即日起至10月8日擺放《月亮製造機》互動光影裝置，由本地團隊一口設計工作室打造，四位成員包括張國麟、梅詩華、孫舒雯及黎雪慈。裝置是透過塑像及感測科技營造各種光影效果，裝置顏色會因應附近人潮多寡而轉變。大家可從裝置欣賞到不同形態的月亮，並使用創作團隊特製的Instagram濾鏡拍照留念。

3大公園綵燈會詳情：

網站：【詳情按此】

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責任編輯：林綺玲