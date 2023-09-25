【飛常日誌】馬國明澄清婚事如期舉行　自爆湯洛雯曾呻辛苦全力協助未婚妻

▲ 馬明指與阿湯的婚事進展順利。

馬國明、陳豪、蔡思貝、高海寧、洪永城、朱敏瀚、戴祖儀﹑劉穎鏇、郭柏妍等，今日（9月25日）為演出的TVB新劇《飛常日誌》在機場進行開鏡拜神儀式。

曾參演《衝上雲霄》系列的馬明今次不再做機師，演中央控制中心值班經理，他接受TOPick訪問指此劇與《衝上雲霄》大有不同：「以前《衝》會集中在機師﹑空姐身上，但今次主要講述機場幕後的英雄，他們怎樣令到機場能正常運作，例如當遇上黑雨﹑十號風球的時候要怎樣處理。」

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難忘在控制中心拍攝

馬明透露今次有幸參與此劇，才可進入控制中心拍攝，令其大開眼界：「入面有近百人工作，還有一個超大的螢幕，可以看到機場每一個位置﹑天文台的資訊，甚至機場附近的交通，就由他們負責令到機場正常運作。」

他續說：「記得有一場戲在裏面拍攝，我5點半化妝，但我們入禁區，過了所有安檢，差不多11點才能拍第一個Shot，可想而知保安非常嚴密，不是因為這套劇，不會知道機場有這個地方。」

▲ 馬國明透露婚事如期進行。（林綺虹 攝）

澄清婚事冇受影響

新劇只有10集，馬明透露11月便完成拍攝，並澄清絕無影響到他與湯洛雯的婚事：「我們的婚禮如期舉行，公司亦很好，之前請了的假，亦會照批給我，讓我籌備婚事。」

談到阿湯早前在社交網發文表示很多事要決定和處理，對此馬明說：「原來真的有很多事要決定，我一直有幫她，大家不用擔心，讓她不用那麼辛苦。（有甚麼要決定？）就如拍攝婚紗相，所穿的禮服都要慢慢挑選，因為實在太多東西要處理，一個人負責會很辛苦，所以最近我不用開劇或收工就會與阿湯分擔，幫得幾多得幾多，加上幸好最近阿湯不用開劇，她亦有多點時間處理很多事。」

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自爆阿湯曾呻辛苦

問到是否二人已經試好婚紗和禮服，馬明說：「還挑選中，應該差不多選好。我又不能說太多，因為阿湯經常話我說太多給傳媒知道，總之進展順利，大家不用擔心，一定不會延期。」

究竟阿湯有沒有投訴過馬國明工作太忙？他坦白回答：「之前有，因為太忙，又不是投訴，只不過她會覺得很辛苦，呻兩句，但最近我一直有幫她，所以最近她沒那麼辛苦。」

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記者:陳曉柔﹑陳淑霖