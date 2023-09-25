【天瑜爸爸】患肺癌接受電療探女次數減少　天瑜爸爸盼剩餘人生為女討公道

▲ 抗癌的天瑜爸爸，因接受電療探女次數減少，上周五(22日)，他前往醫院探愛女，並盼剩餘人生為女討公道。

8歲女童周天瑜在2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於2020年5月在瑪麗醫院做手術時出現醫療事故，不幸淪為植物人癱瘓臥床留院長達3年。早前，天瑜爸爸證實患上惡性肌肉瘤及肺癌3期，雖然他忙於做電療，又要探望愛女，奔波勞碌下未有氣餒，並盼餘生能為天瑜討公道，「爸爸唔知仲有幾多時間，就趁我行得走得，儘量去幫你做呢件事，希望真係做錯事嘅人受到懲罰。」

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天瑜爸爸昨日(24日)，在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」分享了上周五(22日)探望愛女的情況，並跟女兒訴說自己的近況。雖然女兒不會給他任何的回應，但可能就正正因爲這個緣故，對著她的時候爸爸都可以敞開心扉，無所不談，感覺就好像在寫日記一樣，把自己內心最真實的感受舒發出來。

天瑜爸爸指，當日天瑜的精神很好，面色也很好，他看到女兒仔感到開心，他表示自己很久沒有來探女兒，

爸爸依家少嚟咗，因為爸爸都病咗，要去睇醫生，可能一個星期嚟兩次左右啦！爸爸得閒就會過嚟睇妹妹，我都掛住你，你掛唔掛住爸爸？

他又指日前為了天瑜的事去了警察局，他懷疑有些醫生做錯了事，卻不肯承認還要說謊，於是他去找警察幫忙調查，希望把那做錯事的人抓了，讓他們受到應有的懲罰。他慨嘆地表示，這個世界有時候就算做錯事，如果是有權有勢有錢，也可能真的沒那麼容易受懲罰，但他不會放棄，仍會努力替女兒討公道，

爸爸知道呢條路係唔容易行，尤其是爸爸依家病咗，好多人都同爸爸講，『不如你等自己身體好啲再講』，但我覺得，因為爸爸唔知自己仲有幾多時間，就趁我可以行得走得，就儘量去幫你做呢件事，希望令到真係做錯事嘅人受到懲罰。

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他表示，日前找到女兒一幅舊相片，憶起當年天瑜的頑皮事，天瑜趁爸爸不在家時，拿起畫筆在家中的大門及牆壁亂畫，爸爸更懲罰她，要女兒自己負責清潔，把「畫作」抹乾淨，妹妹都好聽話，都願意受爸爸的懲罰，幫爸爸抹乾淨那扇門。

就在天瑜昏迷了數個月後的某天，天瑜爸爸在家裡一個隱閉的牆角裡發現了天瑜畫的另一幅圖畫，也不知道是什麼時候偷偷畫上去的，

看著她所畫的那幅圖畫，那一刻我就頓時淚崩了…多麼希望可以跟她說，無論以後你要畫在那裡，爸爸都不會再懲罰你…

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責任編輯︰王明芳