【子宮肌瘤】48歲港女長11cm肌瘤恐要切除子宮　中醫：與瘤共存勝過割掉子宮

▲ 48歲港女長11cm肌瘤恐要切除子宮，中醫：與瘤共存勝過割掉子宮。

婦科疾病中，不少女性都受「子宮肌瘤」所困擾，甚或要求切除子宮。註冊中醫師劉彥麟博士在Facebook專頁「劉彥麟博士的中醫天地」分享「暖宮化瘤」治療成功案例，籲患子宮肌瘤的女性可以「與瘤共存」。以下為獲授權轉載全文：

中醫角度，子宮肌瘤多數由於「宮寒」導致的，採用「暖宮化瘤」的治療方針，肌瘤有機會縮小或消失的。

我們有不少成功案例。

例如患者敏妮，她的子宮長了兩個肌瘤，分別1cm和3cm，治療不到三個月就完全消失了。

又例如另一個患者嘉儀，九年前做過肌瘤切除手術，但後來復發，去年來就診時肌瘤已增長至11cm那麼大。她48歲，西醫說你不再生育，就乾脆把子宮切掉吧，一了百了。

並非人人願意切掉子宮的，嘉儀跑來問我們的意見。

「你長了這麼大的肌瘤，病因是你的子宮十分『虛寒』，像雪櫃的冰格一樣（註1）。」我替她把完脈，解釋道：「手術刀可以切去肌瘤，但切不掉子宮的『虛寒』，所以必然會復發的。」

「我們的治法是『暖宮化瘤』，肌瘤有機會縮小或消掉的。」我繼續說：「萬一肌瘤不肯縮小，只要它不持續增長及不影響月經，可考慮與瘤共存的。」

「肌瘤是良性的，不會變癌。」我補充：「與瘤共存，勝過割掉子宮（註2）。」嘉儀聽完我的解釋，便即時開始治療。

治療至今約莫十個月，嘉儀剛做了超聲波檢查，肌瘤已由11cm縮小至6cm！她好開心呢。

「有些患者，肌瘤能完全消失的，你的雖然比較大，但也有機會的，繼續努力吧。」我笑笑口鼓勵她：「必須繼續嚴戒生冷寒涼的飲食，切勿有些成續就鬆懈啊。」

其實不只子宮肌瘤，朱古力瘤和子宮肌腺瘤（與子宮肌瘤一字之差，卻是兩碼子事）都能縮小或消掉的，它們常見的病因跟子宮肌瘤一樣，都是子宮「虛寒」。

註1：子宮是胎兒居住的地方，它的「天性」是喜暖惡寒的，如果子宮變得「虛寒」，很多婦科病便會出現，例如痛經、不孕、閉經、月經過多、過少或過長等等，當然也包括腫瘤。雪櫃的冰格很寒冷，冰塊會因此形成；子宮裡若很「虛寒」，腫塊也會因此結成。

註2：《黃帝內經》說「腦、髓、骨、脈、膽、女子胞，此六者，地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇桓之腑。」從中醫的整體觀去看，子宮及卵巢（合稱「女子胞」），並非純粹只是生育的器官，而是有更多的功能，譬如，它們和頭腦的記憶力和認知能力是有關聯的。

最新的醫學研究也破天荒發現，切除子宮卵巢後，得到老年癡呆症及柏金遜症的可能性大幅增加，其它的後遺症也逐漸被證實中。

針對子宮切除對女性的不良影響，美國HERS基金會始於1991年的研究，如此報導：「子宮還可能潛在的其他作用我們現在還不知道，但是保留子宮是探索和發掘的前提，請儘量保留和善待我們的子宮吧！」

內容獲「劉彥麟博士的中醫天地」授權轉載。

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