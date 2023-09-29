  • 30°C
香港時間 : 2023929日 (週五) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【子宮肌瘤】48歲港女長11cm肌瘤恐要切除子宮　中醫：與瘤共存勝過割掉子宮

醫生診症室 18:00 2023/09/29

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

48歲港女長11cm肌瘤恐要切除子宮，中醫：與瘤共存勝過割掉子宮。

婦科疾病中，不少女性都受「子宮肌瘤」所困擾，甚或要求切除子宮。註冊中醫師劉彥麟博士在Facebook專頁「劉彥麟博士的中醫天地」分享「暖宮化瘤」治療成功案例，籲患子宮肌瘤的女性可以「與瘤共存」。以下為獲授權轉載全文：

中醫角度，子宮肌瘤多數由於「宮寒」導致的，採用「暖宮化瘤」的治療方針，肌瘤有機會縮小或消失的。

我們有不少成功案例。

例如患者敏妮，她的子宮長了兩個肌瘤，分別1cm和3cm，治療不到三個月就完全消失了。

又例如另一個患者嘉儀，九年前做過肌瘤切除手術，但後來復發，去年來就診時肌瘤已增長至11cm那麼大。她48歲，西醫說你不再生育，就乾脆把子宮切掉吧，一了百了。

並非人人願意切掉子宮的，嘉儀跑來問我們的意見。

「你長了這麼大的肌瘤，病因是你的子宮十分『虛寒』，像雪櫃的冰格一樣（註1）。」我替她把完脈，解釋道：「手術刀可以切去肌瘤，但切不掉子宮的『虛寒』，所以必然會復發的。」

「我們的治法是『暖宮化瘤』，肌瘤有機會縮小或消掉的。」我繼續說：「萬一肌瘤不肯縮小，只要它不持續增長及不影響月經，可考慮與瘤共存的。」

「肌瘤是良性的，不會變癌。」我補充：「與瘤共存，勝過割掉子宮（註2）。」嘉儀聽完我的解釋，便即時開始治療。

治療至今約莫十個月，嘉儀剛做了超聲波檢查，肌瘤已由11cm縮小至6cm！她好開心呢。

「有些患者，肌瘤能完全消失的，你的雖然比較大，但也有機會的，繼續努力吧。」我笑笑口鼓勵她：「必須繼續嚴戒生冷寒涼的飲食，切勿有些成續就鬆懈啊。」

其實不只子宮肌瘤，朱古力瘤和子宮肌腺瘤（與子宮肌瘤一字之差，卻是兩碼子事）都能縮小或消掉的，它們常見的病因跟子宮肌瘤一樣，都是子宮「虛寒」。

註1：子宮是胎兒居住的地方，它的「天性」是喜暖惡寒的，如果子宮變得「虛寒」，很多婦科病便會出現，例如痛經、不孕、閉經、月經過多、過少或過長等等，當然也包括腫瘤。雪櫃的冰格很寒冷，冰塊會因此形成；子宮裡若很「虛寒」，腫塊也會因此結成。

註2：《黃帝內經》說「腦、髓、骨、脈、膽、女子胞，此六者，地氣之所生也，皆藏於陰而象於地，故藏而不瀉，名曰奇桓之腑。」從中醫的整體觀去看，子宮及卵巢（合稱「女子胞」），並非純粹只是生育的器官，而是有更多的功能，譬如，它們和頭腦的記憶力和認知能力是有關聯的。

最新的醫學研究也破天荒發現，切除子宮卵巢後，得到老年癡呆症及柏金遜症的可能性大幅增加，其它的後遺症也逐漸被證實中。

針對子宮切除對女性的不良影響，美國HERS基金會始於1991年的研究，如此報導：「子宮還可能潛在的其他作用我們現在還不知道，但是保留子宮是探索和發掘的前提，請儘量保留和善待我們的子宮吧！」

內容獲「劉彥麟博士的中醫天地」授權轉載。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】好媽媽歷4次中風患末期乳癌　孝順女親力照顧14年：母愛支撐我

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 劉彥麟博士 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

相關文章

【子宮肌瘤】女子減肥1年四肢纖細腹部卻隆起似有孕　竟取出重達7磅子宮肌瘤
13:24 2023/08/23
【子宮肌瘤】女子減肥1年四肢纖細腹部卻隆起似有孕　竟取出重達7磅子宮肌瘤
【女性健康】痰濕可致月經不調患子宮肌瘤　中醫揭1類人易有痰濕型病變
13:18 2023/05/25
【女性健康】痰濕可致月經不調患子宮肌瘤　中醫揭1類人易有痰濕型病變
【TOPick診症室】港女連續7年來月經血崩　每小時換1條安睡褲揭患子宮肌瘤【附紓緩經痛方法】
16:38 2023/04/20
【TOPick診症室】港女連續7年來月經血崩　每小時換1條安睡褲揭患子宮肌瘤【附紓緩經痛方法】

你可能感興趣

【子宮肌瘤】女子減肥1年四肢纖細腹部卻隆起似有孕　竟取出重達7磅子宮肌瘤
13:24 2023/08/23
【子宮肌瘤】女子減肥1年四肢纖細腹部卻隆起似有孕　竟取出重達7磅子宮肌瘤
【女性健康】痰濕可致月經不調患子宮肌瘤　中醫揭1類人易有痰濕型病變
13:18 2023/05/25
【女性健康】痰濕可致月經不調患子宮肌瘤　中醫揭1類人易有痰濕型病變
【TOPick診症室】港女連續7年來月經血崩　每小時換1條安睡褲揭患子宮肌瘤【附紓緩經痛方法】
16:38 2023/04/20
【TOPick診症室】港女連續7年來月經血崩　每小時換1條安睡褲揭患子宮肌瘤【附紓緩經痛方法】

最新專欄文章

【秋季祛濕】保濕抗秋燥前應先祛濕　4個方法健脾排濕養肺抗病毒
2023/09/28
【秋季祛濕】保濕抗秋燥前應先祛濕　4個方法健脾排濕養肺抗病毒
【減肥大作戰】15款常吃粉麵熱量排行榜　營養師推薦3款最低卡減肥之選
2023/09/26
【減肥大作戰】15款常吃粉麵熱量排行榜　營養師推薦3款最低卡減肥之選
【柚子營養】中秋食柚去油解膩6類人不宜吃過量　一文看3款人氣品種營養價值
2023/09/25
【柚子營養】中秋食柚去油解膩6類人不宜吃過量　一文看3款人氣品種營養價值
【秋分食療】秋分燥邪宜滋陰潤肺　中醫推介3款養生食療益肺潤燥
2023/09/22
【秋分食療】秋分燥邪宜滋陰潤肺　中醫推介3款養生食療益肺潤燥
【多囊卵巢】29歲女欲針灸減肥3個症狀揭患多囊卵巢綜合症　中醫對症下藥5個月減17磅
2023/09/20
【多囊卵巢】29歲女欲針灸減肥3個症狀揭患多囊卵巢綜合症　中醫對症下藥5個月減17磅
健康養生 養生 婦科疾病 健康問題 生育 不孕 月經 治療 中醫

最高瀏覽

【珍惜生命】九龍城13歲女生墮樓　昏迷送院搶救不治
【珍惜生命】九龍城13歲女生墮樓　昏迷送院搶救不治
急症室最長等候時間（09月29日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月29日 時間16:05）