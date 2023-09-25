  • 30°C
香港時間 : 2023925日 (週一) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飛常日誌】史穎喬魏柏豪「重操故業」演空姐空少 Clementine回應網民讚賞：唔好白逗份糧

娛樂 18:19 2023/09/25

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

有份參演《飛常日誌》的魏柏豪（Paco）、史穎喬（Clementine）接受TOPick訪問。

TVB劇集《飛常日誌》於今日（9月25日）在香港國際機場一號客運大樓舉行開鏡儀式，劇集在香港國際機場全實景拍攝，除了馬國明、蔡思貝等主演外，當中也不乏飾演空中服務員的演員，當中包括史穎喬（Clementine）與魏柏豪（Paco）。

Clementine與Paco可謂「重操故業」，事關二人在入行前曾任職空姐、空少，兩位也有接受TOPick訪問分享感受。

【飛常日誌】蔡思貝演駐機場主管感大開眼界　Sisley形容「妹妹」戴祖儀似BB

史穎喬+魏柏豪「重操故業」

曾任職地勤、空少的Paco，他因拍劇再踏機場而感受甚深：「好似返返去以前飛梗嗰陣時、好親切。」只任職空姐一年的Clementine本以為重回機場會感陌生，「嗰陣味係好熟悉，個廁所係有獨有香港機場嘅味道。」

二人同感準備功夫較輕鬆，Paco說：「真係會，其實劇本裡面都係我哋以往返工所有接觸過嘅，對我哋嚟講係都遇過，同導演傾嗰陣都會問我哋當時係點樣做，我都會同大家講，畀返一啲比較專業少少嘅意見。」

Clementine稱：「我哋以前做呢行，知今次有得著起制服、梳返個頭，好快就好似入到戲，覺得自己真係一個空姐。」

點擊圖片放大
+4
+3

成為演藝新力軍

早前，劇集《你好，我的大夫》播出的Clementine的戲份，她飾演程嘉應（蔡思貝飾）的好友，是一名痙攣、血管瘤患者，其演出備受讚賞，Clementine回應：「我有望下網上啲留言，我知我嘅演技仲係好青澀，我都希望今次觀眾會睇得投入、對得住啲觀眾，唔好白逗份糧，都好開心加入咗公司，希望對得起演員呢一個專業，但都有漫漫長路要去努力。」

《你好，我的大夫》（劇集截圖）

至於Paco的工作以《東張西望》外景主持為主，問到他會希望演甚麼角色，他坦言：「其實我又無話特別想做咩角色，因為我拍劇嘅經驗比較少，好多都未試過，任何角色對我嚟講都係新嘗試，所以就無任歡迎。」

記者：陳曉柔、陳淑霖

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【飛常日誌】馬國明澄清婚事如期舉行　自爆湯洛雯曾呻辛苦全力協助未婚妻
今日 17:09
【飛常日誌】馬國明澄清婚事如期舉行　自爆湯洛雯曾呻辛苦全力協助未婚妻
【新四十二章】搶鏡「孖辮妹」為中國研究碩士生　史穎喬任劇集中文顧問
13:19 2023/02/02
【新四十二章】搶鏡「孖辮妹」為中國研究碩士生　史穎喬任劇集中文顧問
【新四十二章X開心速遞】史穎喬入行兩年火速受關注 　前空姐戀愛經驗大公開　
08:00 2023/02/27
【新四十二章X開心速遞】史穎喬入行兩年火速受關注 　前空姐戀愛經驗大公開　
【飛常日誌】蔡思貝演駐機場主管感大開眼界　Sisley形容「妹妹」戴祖儀似BB
今日 17:23
【飛常日誌】蔡思貝演駐機場主管感大開眼界　Sisley形容「妹妹」戴祖儀似BB

你可能感興趣

【飛常日誌】馬國明澄清婚事如期舉行　自爆湯洛雯曾呻辛苦全力協助未婚妻
今日 17:09
【飛常日誌】馬國明澄清婚事如期舉行　自爆湯洛雯曾呻辛苦全力協助未婚妻
【新四十二章】搶鏡「孖辮妹」為中國研究碩士生　史穎喬任劇集中文顧問
13:19 2023/02/02
【新四十二章】搶鏡「孖辮妹」為中國研究碩士生　史穎喬任劇集中文顧問
【新四十二章X開心速遞】史穎喬入行兩年火速受關注 　前空姐戀愛經驗大公開　
08:00 2023/02/27
【新四十二章X開心速遞】史穎喬入行兩年火速受關注 　前空姐戀愛經驗大公開　
娛樂行業 娛樂人物職業 娛樂機構 演員 機艙服務員 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（09月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月25日 時間16:05）