【飛常日誌】史穎喬魏柏豪「重操故業」演空姐空少 Clementine回應網民讚賞：唔好白逗份糧

▲ 有份參演《飛常日誌》的魏柏豪（Paco）、史穎喬（Clementine）接受TOPick訪問。

TVB劇集《飛常日誌》於今日（9月25日）在香港國際機場一號客運大樓舉行開鏡儀式，劇集在香港國際機場全實景拍攝，除了馬國明、蔡思貝等主演外，當中也不乏飾演空中服務員的演員，當中包括史穎喬（Clementine）與魏柏豪（Paco）。

Clementine與Paco可謂「重操故業」，事關二人在入行前曾任職空姐、空少，兩位也有接受TOPick訪問分享感受。

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史穎喬+魏柏豪「重操故業」

曾任職地勤、空少的Paco，他因拍劇再踏機場而感受甚深：「好似返返去以前飛梗嗰陣時、好親切。」只任職空姐一年的Clementine本以為重回機場會感陌生，「嗰陣味係好熟悉，個廁所係有獨有香港機場嘅味道。」

二人同感準備功夫較輕鬆，Paco說：「真係會，其實劇本裡面都係我哋以往返工所有接觸過嘅，對我哋嚟講係都遇過，同導演傾嗰陣都會問我哋當時係點樣做，我都會同大家講，畀返一啲比較專業少少嘅意見。」

Clementine稱：「我哋以前做呢行，知今次有得著起制服、梳返個頭，好快就好似入到戲，覺得自己真係一個空姐。」

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成為演藝新力軍

早前，劇集《你好，我的大夫》播出的Clementine的戲份，她飾演程嘉應（蔡思貝飾）的好友，是一名痙攣、血管瘤患者，其演出備受讚賞，Clementine回應：「我有望下網上啲留言，我知我嘅演技仲係好青澀，我都希望今次觀眾會睇得投入、對得住啲觀眾，唔好白逗份糧，都好開心加入咗公司，希望對得起演員呢一個專業，但都有漫漫長路要去努力。」

▲ 《你好，我的大夫》（劇集截圖）

至於Paco的工作以《東張西望》外景主持為主，問到他會希望演甚麼角色，他坦言：「其實我又無話特別想做咩角色，因為我拍劇嘅經驗比較少，好多都未試過，任何角色對我嚟講都係新嘗試，所以就無任歡迎。」

記者：陳曉柔、陳淑霖

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