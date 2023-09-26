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【商會訪京】史立德引述夏寶龍：香港夜間經濟復甦只是時間問題

政治 16:25 2023/09/26

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史立德（中）見記者。（戴朗希攝）

香港中華廠商聯合會9月19至22日到訪北京，拜訪內地不同領導及部門。廠商會會長史立德總結行程時表示，港澳辦主任夏寶龍十分關心香港經濟情況，雙方在會面時談及香港夜間經濟疲弱情況，夏寶龍知道港府正展開相關工作吸引旅客，相信香港夜經濟復甦只是時間問題。

冀廠商會呼籲更多選民在區議會選舉投票

史立德續指，夏寶龍希望廠商會在年底舉行的新一屆區議會選舉中，呼籲更多選民出來投票。被問到夏寶龍有否交代任務給廠商會，例如投票率指標等，史立德則稱沒有。

廠商會常務副會長盧金榮指，今次代表團獲多個中央及北京市部委領導接見，充分反映國家對香港及工商界的重視。

廠商會代表團亦拜訪中央統戰部副部長林銳，林銳讚揚廠商會致力推動香港經濟發展，大力促進香港參與國際合作，率先到內地投資興業。

與全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍會面時，雙方就促進國際貿易合作、港商發展內銷市場等議題交流意見，高雲龍強調香港必須保持金融方面的國際地位，並充分發揮一國兩制優勢，繼續為國家引進技術和管理經驗，他寄語廠商會要加大對科技的投入和品牌的建設，把港商力量做強做大。

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記者：戴朗希

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