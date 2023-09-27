【高官外訪】陳茂波晤歐洲中央銀行行長　就全球經濟形勢交換意見

▲ 陳茂波與歐洲中央銀行行長拉加德（左）合影。（政府新聞處）

財政司司長陳茂波昨日（法蘭克福時間九月二十六日）從柏林轉抵法蘭克福，先與歐洲中央銀行行長拉加德會面，後到訪德意志銀行。



與拉加德會面時，陳茂波介紹香港最新的經濟和金融市場發展情況，並分享了這次歐洲之旅的觀察。在回應拉加德提問時，陳茂波表示國家堅持「一國兩制」繼續在香港長期實行，而普通法制度、法治、資金、資訊、人才和貨物自由進出，以及聯繫匯率政策等繼續維持。雙方亦就內地、亞洲、歐洲和全球的經濟形勢交換意見。



其後，陳茂波與德意志銀行總裁及首席財務官James von Moltke會面，了解其在香港和全球的業務發展，並就香港和德國兩地金融市場的發展和合作交換意見。他歡迎德意志銀行等國際金融機構的董事會會議在港舉行，相信有助其領導層和高級管理人員親身了解本港和大灣區的實況和機遇。



離開法蘭克福前，陳茂波到訪了當地一家支援金融科技初創企業的加速器公司，了解其業務和運作模式。雙方就如何透過加強初創公司與企業之間的雙向配對和合作，以推動創科發展等事宜，交換意見。



陳茂波結束歐洲訪問，預計今日下午返抵香港。

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責任編輯：林曉君