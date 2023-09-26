【自製服飾】最愛織織復織織   陳蕾Handmade服裝顯個性 

▲ 陳蕾在編織方面非常有天份！

創作歌手陳蕾與御用音樂監製男友麥啟聰日前突然宣布分手，其實陳蕾一向低調處理感情事，所以鮮有提及男友，但就樂於分享音樂。

她除了在音樂上才華洋溢外，手作方面更是充滿天份！

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陳蕾穿衣向來有個性，原來有不少服飾，包括衫、裙、帽子和手袋等都是出自她雙手！她最近在社交網站分享一塊橙色織布的照片：「織咗塊嘢，唔知將佢變成袋？高領背心？吊帶背心？定係咩好……有冇建議…」

相中可見，由圖案到冷織形狀，都是陳蕃一手包辦，到最後她決定將織布織成小背心，再配搭休閒牛仔裙，整個造型相當奪目，她還留言表示行街的時候，有人讚她的自家製背心漂亮。

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除小背心外，陳蕾還曾織了一條彩色長裙和帽子給自己，當日她配搭一個Gucci手袋，自家製服飾配上奢侈品牌，竟然出奇地合襯！

其實陳蕾的手作作品絕對出得大場面，她已經試過幾次穿上自製衣服出席公開活動，並留言謂：「今天終於穿了自己織的一整套衣服去工作，手套是昨晚臨時織的，還沒來得及織另外一隻手，但因為最近疫情嚴重，不知道下一次的演出是什麼時候，所以還是先穿出來吧。」只要是自己雙手編織，就是一件無價寶！

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責任編輯：Kiwi Lee