【電費調整】兩電燃料費持續下跌　港燈3人家庭較年初大跌約76元

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兩電燃料費持續下跌，港燈10月份的燃料調整費進一步下調至每度電54.8仙，較9月份的62.4仙再跌12.2%。此外，中電亦公布，由10月1日起，燃料調整費為每度電52.2港仙。若以3人家庭用電量計算，港燈及中電住宅用戶下月電費分別會較年初少76.18及23.37元。港燈相信隨著全球燃料價格靠穩，今年餘下月份的燃料調整費有望繼續平穩回落。

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因應國際燃料價格持續向下，港燈燃料調整費自今年6月份起已連續5個月向下調整，較1月份共下調27.7仙，令港燈10月份每度電的平均淨電費減至169.3仙，相比1月份的197仙，下降14.1%。

至於中電的燃料調整費，於最近一次電價檢討中，年度燃料調整費定為每度收費62.0港仙，而2023年10月的調整為每度-9.8港仙，所以燃料調整費為每度收費52.2港仙。

中電及港燈下月的淨電價亦分別回落至每度電145.9仙及169.3仙。若以3人家庭每月用電275度計算，中電住戶下月的電費為約367.27元，較年初便宜約23.37元；而港燈住戶則為約342.42元，較年初約418.6元，少付約76.18元。

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記者：黃穎津