【生蛇治療】新加坡男星生蛇誤當皮膚敏感　半邊面癱如火燒急入院治療

▲ 當身體免疫力下降、遇上生活壓力均有機會誘發帶狀疱疹。（iStock圖片）

說起「生蛇」痛楚，不少人都聞風喪膽。新加坡有藝人誤以為一般皮膚敏感，卻被診斷患上帶狀皰疹（俗稱「生蛇」），直言痛得像被火燒，其後更發現右邊臉不能活動，無法眨眼或微笑，咬字不清。他呼籲，發現病徵要立即求醫，否則出現不能逆轉的後果。

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新加坡藝人沈煒竣上周在Instagram透露患上帶狀皰疹，他接受媒體訪問時表示，早在7月為新加坡旅遊局拍攝宣傳片時，咳嗽感冒、眼睛紅腫，全身皮膚敏感出現紅疹，頸的疹子亦有點不一樣，伴隨異常的疼痛，於是隔天早上去看醫生。

「醫生說可能是比較嚴重的皮膚病，要我趕緊進醫院，我也不知道（病情）嚴重性。當天去看了另一位中醫，他說我可能是生蛇。」患病至今逾月，仍在康復當中，他說，「我的皰疹生得密密麻麻，本來是頸，後來擴散得很快，臉、耳朵和部分頭皮都是。」

與此同時，他也擔心會擴散至眼睛和身體其他部位。他形容，疼痛像一陣一陣地被火燒，神經灼痛，「有患過皰疹的朋友告訴我，生蛇比生孩子還要痛。」他說，「醫生說50歲以後患病機率比較高，但我知道有人20歲患上帶狀皰疹，很多人都不知道皰疹的嚴重性」。

一波未平一波又起，他患上帶狀皰疹一個多月後，有一天他在喝水時，水從嘴巴流出來，他心想不妙，照鏡子時發現右眼目光呆滯，嘗試微笑也笑不出來。他到診所求醫時，醫生建議他立刻去醫院，「我發現右邊臉部癱瘓的24小時內就進醫院，住了五天。」

他憶述，入院時無法眨右眼或微笑，咬字也不清楚，神經科醫生指，只要皰疹生在臉部，就有可能影響腦部或臉部神經，導致臉部癱瘓。「醫生說康復可能要一個月至三個月，甚至是半年，有些病人更是不會好，不過我還年輕，而且是24小時內進醫院，吃了藥，所以復原機會比較高。」

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他坦言，皰疹擴散至臉部和半邊頭皮讓他感到很頹喪，現在眨眼還是必須用力，睡覺時右眼皮會貼膠布，避免睡覺時右眼張開，「如果睡覺時眼睛張開，可能會受細菌感染，我不想節外生枝」。

除了西醫治療，現在他也接受中醫針灸治療。他補充，知道患帶狀皰疹痊癒後會有復發風險，因此他在康復後會接受疫苗注射，預防再次感染。

生蛇3大症狀

根據本港衞生署資料顯示，帶狀疱疹是由引起水痘的水痘帶狀疱疹病毒引致，是一種令人痛楚、呈帶狀的紅疹並帶有水泡的傳染病。病毒會於水痘患者痊癒後，潛藏在體內的神經系統。

若發現皮膚出現異常，需立即求醫，病徵包括：

1.出現痕癢或微痛，帶有灼熱感覺

2.出現紅疹

3.紅疹變成水泡，再蔓延成帶狀

家庭醫生黎可恩曾接受TOPick訪問時表示，當人的免疫力下降，埋藏在神經綫內的病毒就會跑出來。「如壓力大、睡眠不足，就可能會誘發生蛇。開始時病徵不太明顯，可以只是微微發燒、麻痺或灼熱刺痛，過了4至7日，才可能出現紅疹，之後再出現小水泡，並沿着一條神經綫生成。都通常1星期後，水泡會收乾結疤。」 黎醫生說。

如何把握生蛇黃金72小時？

黎醫生說生蛇其實有特效藥，她說：「醫生作臨床診斷，生蛇有所謂黃金診治72小時，即出現紅疹的階段開始計，在這之內服這特效藥1星期，一來可減低復發機會，二來可降低生蛇的後遺痛症。但若過了黃金時期，據研究食跟不食就分別不大了。」

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責任編輯︰王明芳