【打擊毒品】今年首8月檢大麻植物量增6倍　警斥毒販公然於網上兜售必作打擊

▲ 今年首8月檢大麻植物量增6倍，警斥毒販公然於網上兜售必作打擊。（湯致遠攝）

警方今年首8月錄得1,730宗毒品罪案，較去年同期減少16.3%，但檢獲的毒品數量則有上升，特別是大麻及大麻植物急升近2倍及6倍。警方指，毒販利用網上平台公然販售毒品情況猖獗，會全力打擊。

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今年1至8月警方錄得1,730宗毒品案，較去年同期下降16.3%，當中可卡因佔整體案件最多、約佔23.4%，其次是大麻。檢獲量方面，多種毒品都錄得上升情況，增幅最大是大麻植物，增幅達1,554棵，升幅約600%；大麻亦錄得549件，升幅約200%。

今年上半年被呈報整體吸毒人數上升至3156人，總共上升12.2%。涉及青少年被捕人數則減少至206人，較去年同期少約36%。今年首8月涉及毒品案被捕的10至15歲青少年有23人，介乎16至20歲的青少年有183人。

毒品調查科總警司吳頴詩表示，涉及毒品案件而被捕的年青人有下降趨勢，但留意到大麻仍是青少年慣常吸食的毒品。她批評，毒販公然利用社交媒體，將毒品資訊羅列在青少年常用平時上，更附有毒品圖片及明碼實價，又提供送貨服務，形容行為猖獗可恥。

她強調網上販賣毒品行為亦是違法，會全力打擊，舉例日前警方接管一個交易毒品的Telegram群組，成員高達1,700人。

警方指，社交媒體擴闊毒販的對青少年的接觸面，令他們很容易接觸到毒品及買到毒品，希望學校及社會各界一同宣揚禁毒訊息。警方於9月至11月「禁毒季」展開宣傳及教育活動，其中包括舉行大型展覽，以及以禁毒宣傳車走訪港九新界，宣傳禁毒訊息等。

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記者：蘇文軒