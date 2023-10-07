【功課壓力】11歲男童因功課壓力離家 留下字條：我去體驗外面的艱苦

▲ 11歲男童留下字條後離家出走。

小童因功課壓力而自行決定去體驗人生，是好事或壞事? 上海嘉定一名年僅11男童因做功課跟父母吵架，趁家人不注意時，留下一張字條後離家出家，稱要出去幾天體驗人生，領悟人生的不易。警察接報後透過天眼尋找，最終尋回出走 「體驗生活」的男孩。

綜合內地傳媒報道，男童因做功課問題與父母爭吵，並留下字條，拿了些零錢和生活用品，然後揹著一張被單就離家出走。

親愛的爸爸媽媽，我會出去幾天體驗一下外面的艱苦，領悟人生的不易……

父母發現男童字條後，急得如熱鍋上螞蟻，立即在住所區內周圍找尋兒子蹤影不果，終求助警方。警方在接獲報案後，一邊調取小區周邊公共視頻，一邊加強巡邏警力，尋找男孩的下落。

追尋男童過程曲折 警方也一起 「體驗人生」

嘉定菊園警局警察吳禹倫表示，警方根據閉路電視畫面發現，男童在離家後的凌晨時份在軌交嘉家西站附近的便利店稍作停留，然後前嘉定西站。警方趕到時，男童已經乘搭軌道11號線離開嘉定。由於男童年紀輕，思維可能比較活躍，去向不是很明確，再加上他乘坐人流較高的軌交出行，所以要確定他的位置比較困難。

警方隨後加強搜尋男童的人力，附近多間警局的警員也加入搜尋行列，終於在嘉定城北路平城路某商場內找到了出門 「體驗生活」的男童，當時他捎著簡單行囊，精神狀態還可以，只是有些疲憊。男孩的父母聞訊趕到派出所，一家團聚，男童流浪式的「體驗生活」告一段落。

許多網民對男孩留下的字條感到好笑，當中不乏引人深思的分享，例如 「他是一個非常勇敢、獨立的男孩」，「孩子們現只有堆積如山的作業，無處可玩」以及「這些孩子放學後不被允許到外面玩耍，父母給他們做大量課業，甚至週未也不能休息。哪個孩子不想像小鳥一樣自由」。

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責任編輯︰王明芳

