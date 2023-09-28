港大iDendron計劃支援初創 以科技及教育改善非急病患者生活

突然急病的時候，你和我或者都會想盡快根治，但當面對長期或天生的疾病，除了即時醫治又有沒有其他做法呢？兩間香港初創公司，分別透過教育讓患者舒緩濕疹不適，以及利用科技判斷兒童語言發展遲緩的程度。原來在香港以至大灣區，這兩種問題不算罕見。

iDendron是青年發展委員會「青年發展基金」旗下「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」的獲資助機構，其Gear Up計劃於2021年推出，為年輕人提供初創資金、行內人脈支援，以及與其他初創公司連繫，協助年輕企業家實現創業夢想。

教育濕疹患者管理皮膚 身心更健康

WeDerm專門幫助濕疹人士舒緩及克服症狀，創辦人Harrison表示：「濕疹雖然不是最常見的疾病，但其實香港有30萬人患有中度至重度濕疹，照料長期濕疹皮膚亦很麻煩。WeDerm結合急性和慢性管理，持續幫助患者，比常見依靠緊急處理手法（如醫生處方類固醇藥膏）更理想。」

對Harrison而言，創新是在現有解決辦法以外尋找到新的方案。他很開心WeDerm改善了患者生理及心理健康，「我們接觸的患者都變得更享受生活，減少因痕癢而抓傷流血，改善睡眠品質，而且減少藥物劑量。照鏡子時亦不會再因濕疹皮膚而失去自信，從而不敢與人社交。」

Harrison遇過的一大挑戰是同時處理WeDerm和全職工作，更要攻讀碩士，最後分身不暇的他選擇辭職，專心發展Start-Up。創業難守業更難，Harrison指最重要是堅持：「所謂『堅持』其實是要持續地給自己信心，身邊的朋友總不能經常都在言語上給予支持，所以更要一直為自己打氣。」他感謝iDendron為他提供清晰的指示，以更貼近政府資助的要求。

▲ WeDerm不時會舉辦健康工作坊，為大家解答濕疹有關的問題。

以AI評估及教育語言障礙兒童 價格合理又便利

至於Vera這個言語治療應用程式，則由Jodie及其他合夥人一同開發，為懷疑患有語音障礙的香港兒童提供評估及治療。她表示：「香港的言語治療服務由政府或私家機構負責，但不是人人都可負擔得起私家診症。每7個香港兒童就有1個有此需要，我們留意到這方面的不足，所以希望透過在線評估，提供價錢相宜及更方便的選擇。」

透過使用Vera，小朋友看見圖像後讀出相應的詞語，再由AI即時判斷是否有語音障礙跡象。Jodie認為之前較少人以科技形式進行言語治療，「想到結合新興科技並實行這個念頭，已是十分創新的一步。」

iDendron為Jodie及合夥人提供初動資金，她認為這筆資金不可或缺：「可以讓我們進行更多項目，以及增加宣傳來提高大眾的認知度。另外，我亦希望言語治療加入科技這件事變得普及，未來更可推廣至教育層面。」

▲ 透過使用Vera，小朋友看見圖像後讀出相應的詞語，再由AI即時判斷是否有語音障礙跡象。

初創業務有望延伸到大灣區

Harrison和Jodie認為，其初創公司都是服務遇上特定疾病的對象，而擁有相同困擾的人也不少。所以除了香港，二人都有興趣將業務拓展到大灣區。

香港大學科創中心 （HKU Techno-Entrepreneurship Core）旨在協調大學的創業資源和促進研究驅動的創業計劃。iDendron現時為港大科創中心的一部分，作為企業家社群的樞紐，各方面為初創企業提供支援，包括種子基金、導師配對、工作空間、與其他初創公司交流、法律諮詢服務等，致力培育他們茁壯成長，進而在本港，以至大灣區及世界各地發展，推動社會不斷進步。



（特約）