【刑毀港鐵】涉7.1收酬破壞港鐵設施　20歲男生企圖縱火等罪成判教導所

▲ 涉7.1收酬破壞港鐵設施，20歲男生企圖縱火等罪成判教導所。（資料圖片）

20歲青年涉於2020年7月1日，為了3,000元報酬而與他人以長傘擊打港鐵天后站外的閉路電視及砸碎站內4枝光管，其後在英皇道試圖點燃1個紙箱但事敗。青年經審訊後被裁定企圖刑毁及企圖縱火等罪成立，今（25日）於區域法院判刑。法官判刑時指，被告過往未被好好管教，為了金錢犯案，判被告入教導所，以重整價值觀。

最新影片推介：

被告黎俊熙（現年20歲），早前經審訊後被裁定2項企圖刑事損壞、1項刑毁及1項企圖縱火罪成。同案被告張世康早前已承認企圖刑毁、刑毁、企圖縱火罪及另涉的販運危險藥物罪，被判囚49個月。

法官王詩麗判刑時指，案發時社運熾熱，案發當日是回歸紀念日，天后站外有有很多公眾人士聚集，被告與他人在人多擠迫的的情況下於港鐵站內外大肆破壞，很有可能產生漣漪效應，加劇了在場人士情緒激動，有機會引發他們作出擾亂秩序和破壞性的行為。

法官續指，被告在眾目睽睽下犯案，有人伙同行事，事件有預謀，被告身穿黑衣是為了掩飾身份。法官又斥被告擊打站內的光管和顯示屏行為愚昧自私，罔顧途人安全，港鐵亦因損毁須付約6,000元維修。被告及後到街上企圖縱火，幸好沒成功點燃，未有造成人命財產損失。

法官引述報告指，被告自幼遭父母遺棄，對讀書沒興趣，2019年加入社團。案發時被告加入了1個涉及非法交易的通訊群組，為了3,000元報酬而作出破壞行為。法官考慮案情嚴重性，被告年輕，過往未好好受管教，判被告入教導所，以重整價值觀，學習守法意識。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣