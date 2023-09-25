【飛常日誌】高海寧感謝機場幕後人員付出　透露現時感情狀況

▲ 高Ling新劇有挑戰。

馬國明、陳豪、蔡思貝、高海寧、洪永城、朱敏瀚、戴祖儀﹑劉穎鏇、郭柏妍等，今日（9月25日）為演出的無綫新劇《飛常日誌》在機場進行開鏡拜神儀式。

今次在劇中演機場客運服務經理的高海寧（高Ling）接受TOPick訪問直言拍攝前對於這個職位的工作範疇不太清楚：「最初以為只是普通的客戶服務，原來要負責中間很多調節的工作。」

【香港小姐】高海寧晒旅行相公開戀情？ TVB性感女神高Ling擺脫「花瓶」努力升呢

尊重機場幕後人員

她續說：「機管局亦安排做這個崗位的同事與我聊天，令我更加了解他們的工作。（加深對這班幕後人員認識？）對，因為開拍前，我還很興奮能在機場拍攝，因為每次來到機場也是來去匆匆，不會知道背後工作人員的辛苦，拍了這個角色後，才明白在我們方便的背後，很多人付出了很多努力，令到我更加尊重航空公司每個崗位的人。」

高Ling又指今次與馬明﹑徐榮與洪永城，在劇中被封為機場四劍俠：「我們是好兄弟，與洪永城亦有淡淡的感情線。」

▲ 高Ling今次演機場客運服務經理。（林綺虹 攝）

透露感情狀況

談到早前她在社交網甫出與表弟的照片，令不少網民誤以為她有「新歡」，高Ling指對方剛在英國完成學業回港，碰巧大家有空便一起外遊。

問到她現時感情狀況，高Ling說：「現在專注拍劇工作，感情事就順其自然。（有沒有認識新朋友？）我覺得大家會較我心急，剛才有記者朋友都有叫我有空便在機場逛下，可能撞到合適對象，自己也是順其自然。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：炎明熹專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

記者:陳曉柔﹑陳淑霖