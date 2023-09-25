【中年好聲音2】李浩森又唱又跳令全場High爆　星級髮型師以自身經歷鼓勵年青人

▲ 《中年好聲音2》參賽者胡光駿。

由車婉婉擔任主持TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》在昨晚（9月24日）播出的第3集，共有32位選手登場，當中誕生了3位5燈選手！

該集首位5燈選手是43歲的李浩森，他曾是第一屆《超級巨聲》的參賽者。身為歌唱導師的浩森獻唱《一見你就笑》，他又唱又跳引得全場High爆「一齊Un」。

肥媽更是未夠廿秒便撳燈，大讚：「你唔係以舊方法去唱，你用新嘅方法去演繹，令到大家好輕鬆。」伍仲衡則笑言：「我略嫌你唔夠癲，曳啲啦！」說罷他便企起身示範，場面搞笑。

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▲ 李浩森

陳慧嫻興奮大讚

第二位5燈選手是35歲的古淖文，來自澳門的他報稱是藝人及司儀。

身為混血型男的淖文高大又有型，他選唱英文歌《A Change Is Gonna Come》大晒騷靈唱功，成功贏得5燈，評判之一的陳慧嫻興奮大讚：「你今日唱得好正，你企出嚟已經係巨星風範，你已經唔係參賽者，我當咗你係巨星！」

▲ 古淖文

開聲一鳴驚人

第三位5燈選手則是39歲的朱博文，他報稱是一位財富管理經理。朱博文跳唱歌神張學友的《頭髮亂了》，其間大晒超強假音，表演尾聲再Chok一個型仔Pose，台風十足。

當中評判伍仲衡大讚：「你一出聲就一鳴驚人，唱得非常之好！」張佳添則笑言：「你係一個Un唱歌手，臨尾整呔嗰吓好正，我好鍾意。」

▲ 朱博文

背後故事感人

獻唱《無言感激》的胡光駿雖然只獲1燈成績，但他背後的故事相當勵志。現年51歲的胡光駿是一名星級髮型師，他在節目中首度披露不為人知的過去，他說：「今次係第一次公開，唔知客人聽到係會點。」

光駿深呼吸後說：「我細個時感覺唔到屋企人嘅愛，之後我就離家出走，喺88年8月8日，我因為恐嚇勒索、傷人、刑事毀壞，被判咗入沙咀勞役中心。」

▲ 胡光駿

感激太太不離不棄

他續回憶指：「曾經有兩年失去咗自由，嗰次之後，我覺得呢個世界好似冇咗，好彩出番嚟之後好多人鼓勵我，我立志要用自己經歷講畀青年人聽，只要你肯努力，你都可以攞得番！」

胡光駿感激太太對他的不離不棄，他說：「佢喺我人生最低谷時，佢都陪伴住我，我有時好emotion，佢都會默默咁忍耐。」

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