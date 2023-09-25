【ADHD】香港ADHD成人患者多達15萬人 金像獎最佳導演：確診 ADHD不代表世界末日

普遍香港人以為專注力失調及過度活躍症（ADHD）都是兒童獨有病症，但你知道ADHD症狀可持續至成年，而不少成人患者都是一直未有察覺？ 根據港大醫學院在2018年的一項研究及以2022年的香港人口數據推算，成人患者在香港更可能多達15萬人。

香港成人專注力協會創辦人霍彩玲（Amanda）自成立協會後，每年均舉辦「香港專注力失調及過度活躍症關注周」，以不同活動及講座宣掦ADHD資訊。今年關注周更邀得金像獎最佳導演關家永 (Daniel) 擔任線上講座主題講者，亦有藝人李佳芯擔任關注周的星級大使，希望提升大眾對ADHD的正確認識。



根據醫管局最新數字，2022/23年度，只有21,300名ADHD患者到公立醫院精神科求診，當中有17,500名為兒童和青少年患者（5-17歲），約3,800名為18歲或以上成人患者，與按人口推算的ADHD患者數目呈現巨大落差。



同為ADHD患者的香港成人專注力協會創辦人Amanda發現，很多成人患者不自覺自己患ADHD，即使社交、工作及兩性關係大受影響，亦不會主動求醫。Amanda自身經歷過ADHD與抑鬱症後，決定成立協會幫助一眾同路人，亦透過各種活動和講座，提升企業和公眾對ADHD的了解。

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每年10月，協會均會舉辦ADHD關注周，Amanda表示：「今年香港專注力失調及過度活躍症關注周主題為《導向成功人生》(Navigating Success)，將於2023年10月22日開幕，在樂富廣場舉辦同樂日，一連串的活動，包括別開生面的專注力狂奔體驗，讓參加者利用腦電波控制機械蜘蛛，測試大人小朋友的專注力，同時體驗ADHD患者專注困難。

今年關注周更有幸邀請到憑藉《奇異女俠玩救宇宙》奪得第95屆奧斯卡金像獎最佳導演、同為ADHD患者的關家永先生（Daniel），擔任線上講座主題講者，希望藉著他的分享，能喚起更多人關注。」

雖然Daniel身處外國，但仍熱心參與是次關注周。Daniel憶述：「我在撰寫《奇異女俠玩救宇宙》時，確診患有ADHD。確診 ADHD並不代表個人職涯甚或世界末日。事實上，這可能是發生在我身上的最好的事情之一，有助我更了解我的大腦是如何運作，讓我更好地建立一個系統和支援社群，活出最好的自己。」Daniel期望透過分享他的旅程，能激勵和引導那些被診斷出患有或疑似患有ADHD的人，幫助他們導向成功人生

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責任編輯︰王明芳