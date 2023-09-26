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【戀愛不可抗力】曹寶兒路雲奇幻爆笑愛情金句　收視大扭轉躍全球周榜第3名

娛樂 10:00 2023/09/26

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話明是愛情劇，浪漫氛圍情節又怎會少？（劇集截圖）

韓劇《戀愛不可抗力》在8月尾播映以來，收視節節上升，頗獲好評，此劇總共16集，首播時收視低開，播至第6集時，網播率就突破2千萬小時，並登上Netflix全球收視周榜第三名，打贏同期的《摸心第六感》。

劇集主打奇幻愛情，但當中不乏爆笑對白場面，而最為人津津樂道是劇中愛情金句特多，戀愛中人應該很有共鳴，因為骨痺程度確有返咁上下。

《戀愛不可抗力》由曹寶兒（飾李洪朝）、路雲（飾張信裕）擔綱男女角，故事講述一名熱血女公務員李洪朝，某日無意間獲得一本古代女巫禁書後，遇見遭受家族詛咒了350年，被詛咒纏身的男律師，兩人誤打誤撞下展開一段奇幻羅曼史。

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「冧死人」愛情金句

以為劇情發展離不開歡喜冤家因誤會而了解，最後冰釋前嫌成為戀人互相扶持，偏偏套路不是如此單一。本來傲氣逼人的張信裕律師，神推鬼撞飲下一杯「愛情水」後，性格一百八十度轉變，由cool爆男人變得油腔滑調，而且為討李洪朝歡人，愛情金句傾巢而出：

1.「我很討厭外賣餐具，但我卻買了一大堆外賣咖啡，還有心形曲奇。我從來沒有討好過別人，但我卻稍微低頭了，為甚麼會做那種丟臉的事？都是因為你。」

2.「我只想成為專屬於你的那種律師」

3.「不要用如繁星般燦爛的雙眸看着我」

以上等等，男角性格反差這樣大已夠起伏，路雲情深無比的說出這些情話，有時顯得頗詼諧，令觀眾忍俊不禁。

《戀愛不可抗力》由曹寶兒、路雲主演，是近期被網友評價意外好看的奇幻愛情劇。（劇集截圖）

編劇盧智雪設定的人物鮮明，俊冷外表的張信裕律師，平日說話簡潔、舉止端正，那暗藏的搞笑性格偶爾流露，劇迷禁不住莞爾一笑。身高192cm英俊的路雲，把冷傲律師一角拿捏得拾到好處；當情深款款向李洪朝作出愛的呼喚時，亦沒有過火。

曹寶兒顛簸演藝路

李洪朝雖是市政府綠地科一般行政職位9級公務員，但有着人挺身而出的性格。雖然這個性有時為她帶來不少麻煩和樹敵，但這種大條神經的人，觀眾會打從心底喜歡。

女主角曹寶兒演藝之路並不順遂，2012年頭，她在電視劇《閉嘴！花美男樂團》正式出道，擔當女主角，出眾美貌令觀眾眼前一亮，但在同年10月，演出電視劇《馬醫》中，演技受到了惡評，令曹寶兒對演戲產生恐懼。

她沒有氣餒，參與懸疑愛情電影《忌愛》試鏡，於250名競爭者脫穎而出，雖是她首次出演電影，盡管票房欠佳，但演技仍受到了好評，為自己之前的演技爭回一口氣。可惜在接下來的主演的浪漫愛情喜劇《剩餘公主》，收視率低迷至1%以下，原定14集縮編至10集，曹寶兒也承受了不少壓力。

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為她扳回分數是2018年《離別已別離》，飾演21歲大學生未婚媽媽，獲得了MBC演技大獎的「優秀演技獎」；緊接《福秀回來了》中扮演女主角孫秀晶，也深受觀衆喜愛，近年演藝事業穩步上穩。

今次她在《戀愛不可抗力》與路雲外形相襯，演來也頗有火花，有機會成為另一對演藝CP。

記者：周美好

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