【手袋保養】LV手袋發霉放洗衣機清洗　台女生教慳錢做法惹熱議

▲ 台女生教慳錢洗袋方法。

如果生活在天氣潮濕的地方，名牌手袋保養不宜的話，很容易就會出現發霉現象，有一名台灣女生正面對這個問題，但她覺得送專門店清潔太貴，所以決定將LV Neverfull MM Monogram手袋直接放進洗衣機清洗。

她在Facebook群組「報廢公社公開版」分享這個經歷，結果引起不少討論。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

台女生分享用洗衣機清洗LV手袋經歷

該名女生的手袋價值新台幣約5萬多元，現時官網定價為HK$16,300。她為了節省清潔費，過去10年已用洗衣機清洗了手袋5次，每次也沒有問題，還提醒大家，清洗乾淨後立刻要塑形，將手袋掛到通風良好、沒有太陽直射的地方風乾5-10天，在手袋完全乾透後，可以塗上嬰兒油保養，這樣做短期內都不會再發霉，手袋亦可恢復八成狀態，最後還溫馨提示大家，這種清潔方法並不適合所有名牌手袋。

看到這名女生的分享後，不少網民有共鳴，坦言也是用這種豪邁的方法洗袋，但亦有網民表示不認同，直指該女生願意花錢買名牌袋，卻不願意花錢到專門店清潔手袋。

最新影片推介：炎明熹專訪

可用沾上肥皂水的濕布清潔Monogram帆布

其實這名女生的LV手袋採用品牌於1896年推出的經典 Monogram 帆布，官方網站亦有教授如何保養或清潔手袋：「Monogram 帆布經過仔細研發，柔軟耐用，塗層帆布可以沾上肥皂水的濕布清潔。」

並提醒大家切勿在帆布使用貂油、香水、搓手液等任何含有酒精的液體、皮革保養液、清潔劑或化學品等家用產品，使用上述產品可能對帆布產生不良影響或提早損耗。顏色鮮豔的物料可能令帆布染色，應該避免兩者接觸。

避免被陽光照射皮革手袋

除了帆布袋外，官網亦有教授如何保養珍稀皮革及特色物料手袋，由於珍稀皮革以天然方式加工，因此必須遠離濕氣、水氣及雨水，並避免接觸水、搓手液等任何含有酒精的液體或任何其他液體，以免在皮革上留下永久的污漬及令皮革變色。如沾濕手袋，請即以不起毛的淺色吸水布在受影響的位置輕輕抹乾。同時避免被陽光照射，以免褪色。

另外，鱷魚皮、蟒蛇皮及蜥蜴皮特別容易受濕度及熱力影響。建議避免使用任何會在產品留下污漬的清潔乳液或產品。特色物料包括任何金屬色皮革、飾珠、羽毛、珠片或印花圖案，這些物料需要特別保養，只應以不起毛的淺色軟布清潔。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：Kiwi Lee