【說笑之人】吳肇軒謝票野生捕獲林子祥　林峯支持年輕演員

▲ （左起）吳肇軒、林子祥、陳宗澤、區焯文。

由區焯文執導，袁富華、吳肇軒、伍詠詩及蔣祖曼等參演港產片《說笑之人》，房邁進140萬元。導演區焯文、軒仔、詩詩、蔣祖曼及演唱電影主題曲的陳宗澤CY近日來馬不停蹄為《說笑之人》謝票，希望可以跟觀眾交流、見面並感謝大家的支持。

軒仔自從憑《說笑之人》在芝加哥獲獎返港後，連續兩日去了廿多場謝票，他分享見到軒粉「Hints」來支持當然好開心，而扶輪社的包場都令他印象深刻，因為有一班智障人士來支持，而且一家人睇戲家庭聚都好開心。

軒仔直言：「初初謝票只得5、6人，到近日8成入座率令我感到好開心，知道靠大家傳開口碑，的確希望台前幕後工作人員的努力以及袁富華（Ben哥）的演出會被大家看見。」

另外，是有日謝票竟偶遇林子祥，吳肇軒講到自己本來就是他的歌迷，送上《說笑之人》的換票證後，軒仔自薦要在他面前唱歌〈海市蜃樓〉，邊唱又要怕醜的他唱着唱着就走了、場面非常搞笑。

▲ 蔣祖曼與林子祥

力讚林峯支持年輕演員

日前，軒仔跟林峯拍片講笑話，軒仔成功一秒令林峯爆笑，原來這個笑話軒仔一早已經度好，並且度了很久，終於在日前一個活動上碰面可以大派用場。

他力讚林峯一向都非常支持我們年輕一輩的演員，當時問他：「可不可以拍片講個笑話你聽？支持一下《說笑之人》。」林峯二話不說便答應，非常爽快，軒仔先問到：「你知道自己有首歌是講荷花池中的戀愛嗎？答案是《愛不疚》因為『自何頁（荷葉）說起。」不過軒仔澄清自己當時很緊張，將《愛在記憶中找你》錯講成《愛不疚》。

票房慢慢上升

區導近日總共去了50多場謝票，直言：「除包場外首日謝票只有寥寥數人，不過我們堅持人少都去謝票，最後在剛過去的周末都有8成入座率。放映初見票房差，真的很失落，怕浪費團隊在疫情下，資源緊絀下，捱着去拍攝一部希望為香港人帶來溫暖、笑對逆境的電影，幸好證實用心的電影還是有知音。」

他分享一個令感動的謝票深刻故事，說：「有一位男士跟我分享他太太就是係由一位輕度智障單親媽媽照顧長大，覺得戲中生活點滴非常寫實，就如紀錄低她們的往事一樣，由於太真實的關係都不敢帶太太入場，怕她崩潰。」

區導非常感謝觀眾的支持、演員們好努去做訪問、跟觀眾交流，儲更多口碑，後來見到票房慢慢上升，相信只要觀眾入場都會被感動。

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