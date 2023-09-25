【國慶優惠】10.1半價睇好戲　全港戲院所有票種半價

▲ 戲院商會推出十‧一國慶半價戲票優惠。（官網圖片）

香港戲院商會今日（25日）公布，在10月1日國慶假期推出「10.1 半價睇好戲」，全港戲院推出半價優惠。市民可在本周三（27日）中午12時後，於各大戲院票房及網上售票網頁購票，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。

日期：10月1日 (星期日)

開售日期：9月27日（周三）中午12時後，各大戲院票房及網上售票網頁。（除了ACX Cinema @北角匯戲院票房於下午2時開始營業，及寶石戲院將於9月30日起預售）

地點：適用於全港商業戲院，包括 ACX Cinemas@北角匯、百老匯院線、華懋電影院線、影藝戲院院線、Cinema City院線、 CGV D2 Place、英皇院線、嘉禾院線、高先電影院、 Lumen Cinema、寶石戲院、MCL院線、新寶院線、新光戲院。優惠亦適用於貴賓院，若該貴賓院原本有提供餐飲將會繼續提供。如有任何爭議，戲院保留最終決定權。

戲票：10月1日當日所有票種半價，長者首場優惠、小童、學生、長者票價均提供半價優惠（包場及特備節目除外）。 所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。

電影格式： 包括 4DX、 CGS LASER、 CGS THX ULTIMATE、 D BOX、DOLBY ATMOS、 FX、 IMAX、 IMAX with LASER、 LUXE 、MX4D、ONYX、 REAL D CINEMA、 SCREEN X

百老匯院線：全線12間戲院所有票種半價，於戲院票房購票每人每次最多只可購買 4張戲票，網上購票最多只可購買 8張戲票。

MCL院線：戲院票房每人每次限購4張戲票；網上及手機應用程式則每人每次限購10張戲票。

嘉禾院線：戲院票房購票每人每次最多可購買4張，網上購票最多只可購買9張，每張手續費為$11。

英皇戲院：每人每次最多只可於戲院票房購買4張戲票。

Cinema City：於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，於網站及手機應用程式購票每人每次最多只可購買8張戲票。

查詢：戲院商會 2576 3833、網頁、香港戲院商會手機應用程式

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責任編輯：吳雋妍